Правильна позиція: ексгенсек НАТО Расмуссен закликав Альянс до активнішої протидії Путіну

Президент Росії Владімір Путін прагне замороженого конфлікту в Україні та її дестабілізації. Відстояти її як незалежну й демократичну країну можна, запросивши Україну в НАТО влітку 2024 року.

Таку заяву зробив у Брюсселі колишній генсекретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен. Співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник проаналізував 24 Каналу позицію Расмуссена.

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Що може змінити запрошення України в НАТО

"Роль генерального секретаря НАТО не є вирішальною, але від нього багато чого залежить. Тому так, Расмуссен зараз говорить дуже правильні речі. Якби ми почули такі слова від чинного генсека Єнса Столтенберга чи від Джо Байдена, тоді можна покладати надії на те, що це рішення може відбутися, якщо не в повній формі, то буде зроблений дуже вирішальний крок у цьому напрямку наступного саміту у Вашингтоні", – наголосив Мельник.

Наразі поки немає підстав сподіватися, що буде прорив щодо вступу України в НАТО. Тут проблема в якості західної політики: лідери, на яких ми покладаємося виросли у середовищі низьких ризиків. Наприклад, Джо Байден керується досвідом Холодної війни, коли намагалися усіляко уникнути ескалації з тодішнім Радянським Союзом. Зараз же присутні фантомні страхи щодо Росії.

Проте якби Україну все-таки запросили в НАТО, це забрало б аргументи у Владіміра Путіна про те, що розпочата "СВО" є недопущенням Києва вступу в Північноатлантичний Альянс. Далі мав би початися перехідний період – коли країна ще більше вразлива до зовнішніх ризиків та військової агресії. Проте існують методи як нейтралізувати та мінімізувати загрозу, що ми бачили на прикладі Фінляндії та Швеції.

Мельник пояснив словами Расмуссена про "вступ України в НАТО без окупованих територій": дивитися відео

Расмуссен про хороші й погані новини

Описуючи ситуацію, що склалася сьогодні, Расмуссен, який нині входить до Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, розповів про "хороші й погані новини".

Хороша новина: план "А" російського президента – завоювати Україну за кілька днів і створити проблеми для уряду в Києві – провалився. Погана новина полягає в тому, що зараз він рішуче переслідує план "Б"... Тепер він веде війну на виснаження. Його мета – зробити це замороженим конфліктом і дестабілізувати Україну, зробити її слабкою,

– заявив ексгенсек НАТО.

Водночас Андерс Расмуссен звинуватив союзників України в тому, що український контрнаступ виявився повільним. На думку ексглави НАТО, поки Захід зволікав із постачанням необхідної нам зброї, цим успішно користувався Путін.

Расмуссен запропонував сценарій