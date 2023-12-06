Про це він сказав під час конференції у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу. Расмуссен вважає, що наступна зустріч на рівні держав-членів НАТО, яка відбудеться в США вже влітку 2024 року стане "чудовою нагодою" запросити Україну до Альянсу. Він відкидає аргументи, що запрошення в НАТО "надасть Путіну стимул" продовжувати війну.

Читайте також Хочемо говорити з НАТО однією мовою, – Умєров розповів про плани на 2024 рік

Україна потрібна як форпост, – Расмуссен

Нам дуже потрібна Україна як форпост проти агресивної Росії. Ми повинні усвідомити, що сірі зони – це небезпечні зони, що нейтралітету в старому розумінні не існує,

– сказав Расмуссен.

За його словами, це був би чіткий сигнал не лише українському народу, а й Путіну, що він не може зашкодити НАТО виконати свою обіцянку, надану у 2008 році.

"І зараз я говорю про всю Україну, оскільки Україна була визначена в рамках міжнародно визнаних кордонів ще у 1991 році", – сказав він.

Ексочільник НАТО визнає, що Україні буде нелегко отримати запрошення до членства в Альянсі. Втім, він закликає прийняти якомога більше позитивних рішень для України перед початком виборчої кампанії у Вашингтоні.

Якщо Україна стане гарячим питанням в американській виборчій кампанії, це не слугуватиме інтересам України. Тому чим більше ми зможемо вирішити до початку цієї виборчої кампанії, тим краще,

– заявив він.

Расмуссен впевнений, що Путін не зупиниться в Україні, а перейде до Молдови та Грузії. Також російський президент може діяти проти трьох країн Балтії.

Він не нападатиме на них, бо вони є членами НАТО, але він може іншими способами намагатися тиснути на них, щоб відновити прямий зв'язок з материнською Росією до російського анклаву Калінінград,

– зазначив колишній глава Альянсу.

Україні потрібні "залізобетонні" гарантії безпеки

Він вважає, що поки Україна не вступить до НАТО, то постійно перебуватиме в небезпеці. За його словами, процес вступу до Альянсу може бути тривалим, тому Україні необхідні "залізобетонні" гарантії безпеки, щоб у Путіна не було "спокуси" посилити атаки проти України.

Колишній голова Альянсу також закликав лідерів ЄС розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу вже наступного тижня. Він зазначив, що Україна вже досягла значних реформ у боротьбу з корупцією. На його думку, Україна має ресурси, аби зробити "цінний внесок в європейську безпеку та європейське процвітання".

Українська армія зараз є найбільш боєздатною в Європі, тому включення України до НАТО насправді зробило б дуже цінний внесок у євроатлантичну безпеку, тому що Україна може стати захисним щитом проти агресивної Росії,

– зазначив Расмуссен.

Водночас Андерс Расмуссен звинуватив союзників України в тому, що український контрнаступ виявився повільним. На думку ексглави НАТО, поки Захід зволікав із постачанням необхідної нам зброї, цим успішно користувався Путін.