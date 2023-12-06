Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна хоче розмовляти із країнами НАТО однією мовою. Для цього потрібно відповідати певним стандартам.

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Хочемо бути частиною НАТО

За словами Умєрова, коли наші воїни тільки починали захищати країну у нас не було озброєння. Він також наголосив, що як тільки воно надійшло, ми почали повертати території. Очільник Міноборони пригадав, що за півтора року вдалося звільнити 50% окупованих територій.

Ми використовуємо цю зброю, вчимось її використовувати, перевіряємо, як краще застосувати. Ми хочемо бути частиною НАТО та розмовляти одною мовою,

– сказав Умєров.

Саме тому усі закупівлі, планування, та усі корпорації будуть створюватись за стандартами НАТО. Саме це дозволить Україні певним чином подолати бар'єр між нею та Альянсом.

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