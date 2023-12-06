Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що російські загарбники мають три лінії оборони на фронті в Україні. За його словами, ЗСУ пройшли другу лінію і перебувають перед третьою.

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Умєров зазначив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. Він також додав, що якщо війна розтягнеться на роки, то цивілізованому світу має бути соромно за це.

Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (росіяни, – 24 Канал) вважають, що Україна і українці не мають існувати,

– зауважив міністр оборони.

Україна має план звільнення територій

Міністр оборони України нагадав, що ЗСУ вже відвооювали половину окупованих росіянами територій. Він також повідомив, що є план на 2024 рік.

Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. Зараз ми маємо план на 2024 рік,

– додав міністр.

Прнагідно міністр відзначив плани України приєднатися до НАТО. За його словами, всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій проводяться за стандартами Альянсу.

Коментуючи скандали з корупцією та закупками у Міноборони, глава відомства наголосив, що що зараз проходять тендери, конкурси та аудити. Також міністр заявив, що відомство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

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