Загалом за добу ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на фронті
Втрати ворога
Згідно з даними Генштабу, авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 7 по артилерійських засобах окупантів.
Загалом за минулу добу наші захисники ліквідували 1 030 окупантів. Таким чином втрати ворога у живій силі з 24 лютого 2022 року зросли до 333 840.