Окупанти намагаються йти в наступ на різних напрямках. Вони регулярно обстрілюють позиції українських воїнів та домівки мирних українців.

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Окупанти продовжують обстріли України

Загалом за добу ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Також захисники успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати окупантам в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу й завдають ударів по тилу ворога.

Втрати ворога