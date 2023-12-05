Оккупанты пытаются идти в наступление на разных направлениях. Они регулярно обстреливают позиции украинских воинов и дома мирных украинцев.

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Оккупанты продолжают обстрелы Украины

Всего в сутки враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданских. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Также защитники успешно отбили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупантов в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу и наносят удары по тылу врага.

Потери врага