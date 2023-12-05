Всего в сутки враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданских. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронте
Потери врага
Согласно данным Генштаба, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 7 по артиллерийским средствам оккупантов.
В общем за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1030 оккупантов. Таким образом, потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года выросли до 333 840.