Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина хочет разговаривать со странами НАТО на одном языке. Для этого нужно соответствовать определенным стандартам.
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Хотим быть частью НАТО
По словам Умерова, когда наши воины только начинали защищать страну, у нас не было вооружения. Он также подчеркнул, что как только оно поступило, мы начали возвращать территории. Глава Минобороны напомнил, что за полтора года удалось освободить 50% оккупированных территорий.
Мы используем это оружие, учимся его использовать, проверяем, как лучше применить. Мы хотим быть частью НАТО и говорить на одном языке,
– сказал Умеров.
Именно поэтому все закупки, планирование и все корпорации будут создаваться по стандартам НАТО. Это позволит Украине определенным образом преодолеть барьер между ней и Альянсом.
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