Об этом он сказал во время конференции в Брюсселе, передает корреспондент 24 Канала. Расмуссен считает, что следующая встреча на уровне государств-членов НАТО, которая состоится в США уже летом 2024 года, станет "прекрасной возможностью" пригласить Украину в Альянс. Он исключает аргументы, что приглашение в НАТО "предоставит Путину стимул" продолжать войну.

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Украина нужна как форпост, – Расмуссен

Нам очень нужна Украина как форпост против агрессивной России. Мы должны осознать, что серые зоны – это опасные зоны, что нейтралитета в старом смысле не существует,

– сказал Расмуссен.

По его словам, это был бы четкий сигнал не только украинскому народу, но и Путину, что он не может помешать НАТО выполнить свое обещание, которое дал в 2008 году.

"И сейчас я говорю о всей Украине, поскольку Украина была определена в рамках международно признанных границ еще в 1991 году", – сказал он.

Экс-глава НАТО признает, что Украине нелегко получить приглашение к членству в Альянсе. Впрочем, он призывает принять как можно большее положительное решение для Украины перед началом избирательной кампании в Вашингтоне.

Если Украина станет горячим вопросом в американской избирательной кампании, это не послужит интересам Украины. Поэтому, чем больше мы сможем решить до начала этой избирательной кампании, тем лучше,

– заявил он.

Расмуссен уверен, что Путин не остановится в Украине, а перейдет к Молдове и Грузии. Также президент может действовать против трех стран Балтии.

Он не будет нападать на них, потому что они являются членами НАТО, но он может другими способами пытаться давить на них, чтобы восстановить прямую связь с материнской Россией к российскому анклаву Калининград,

– отметил бывший глава Альянса.

Украине нужны "железобетонные" гарантии безопасности

Он считает, что пока Украина не вступит в НАТО, постоянно будет находиться в опасности. По его словам, процесс вступления в Альянс может быть длительным, поэтому Украине необходимы "железобетонные" гарантии безопасности, чтобы у Путина не было искушения усилить атаки против Украины.

Бывший глава Альянса также призвал лидеров ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз уже на следующей неделе. Он отметил, что Украина уже добилась значительных реформ в борьбе с коррупцией. По его мнению, у Украины есть ресурсы, чтобы внести "ценный вклад в европейскую безопасность и европейское процветание".

Украинская армия сейчас наиболее боеспособна в Европе, поэтому включение Украины в НАТО на самом деле сделало бы очень ценный вклад в евроатлантическую безопасность, потому что Украина может стать защитным щитом против агрессивной России,

– отметил Расмуссен.

В то же время Андерс Расмуссен обвинил союзников Украины в том, что украинское контрнаступление оказалось медленным. По мнению экс-главы НАТО, пока Запад медлил со снабжением необходимого нам оружия, этим успешно пользовался Путин.