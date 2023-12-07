Правильная позиция: Расмуссен призвал Альянс к более активному противодействию Путину

Президент России Владимир Путин стремится к замороженному конфликту в Украине и ее дестабилизации. Отстоять ее как независимую и демократическую страну можно, пригласив Украину в НАТО летом 2024 года.

Такое заявление сделал в Брюсселе бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник проанализировал 24 Каналу позицию Расмуссена.

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Что может изменить приглашение Украины в НАТО

"Роль генерального секретаря НАТО не является решающей, но от него многое зависит. Поэтому да, Расмуссен сейчас говорит очень правильные вещи. Если бы мы услышали такие слова от действующего генсека Йенса Столтенберга или от Джо Байдена, тогда можно надеяться, что это решение может состояться, если не в полной форме, то будет сделан очень решающий шаг в этом направлении на следующем саммите в Вашингтоне", – подчеркнул Мельник.

Пока нет оснований надеяться, что будет прорыв относительно вступления Украины в НАТО. Здесь проблема в качестве западной политики: лидеры, на которых мы полагаемся, выросли в среде низких рисков. К примеру, Джо Байден руководствуется опытом Холодной войны, когда пытались всячески избежать эскалации с тогдашним Советским Союзом. Сейчас же присутствуют фантомные страхи по отношению к России.

Однако если бы Украину все-таки пригласили в НАТО, это бы забрало аргументы у Владимира Путина о том, что начатая "СВО" является недопущением Киева вступления в Североатлантический Альянс. Далее должен был начаться переходный период – когда страна еще более уязвима к внешним рискам и военной агрессии. Однако существуют методы, как нейтрализовать и минимизировать угрозу, что мы видели на примере Финляндии и Швеции.

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Расмуссен о хороших и плохих новостях

Описывая ситуацию, сложившуюся сегодня, Расмуссен, ныне входящий в Международную рабочую группу по вопросам гарантий безопасности для Украины, рассказал о "хороших и плохих новостях".

Хорошая новость: план "А" российского президента – завоевать Украину через несколько дней и создать проблемы для правительства в Киеве – провалился. Плохая новость в том, что сейчас он решительно преследует план "Б"... Теперь он ведет войну на истощение. Его цель – сделать это замороженным конфликтом и дестабилизировать Украину, сделать ее слабой,

– заявил экс-генсек НАТО.

В то же время Андерс Расмуссен обвинил союзников Украины в том, что украинское контрнаступление оказалось медленным. По мнению экс-главы НАТО, пока Запад медлил со снабжением необходимого нам оружия, этим успешно пользовался Путин.

Расмуссен предложил сценарий