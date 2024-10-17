Стримують процес: які 2 країни бояться підтримати членство України в НАТО

Одним з основних пунктів Плану перемоги України є вступ до НАТО. Хоч більшість членів Альянсу підтримують цей процес, є 2 країни, які його стримують через страх ескалації.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що цими країнами є США та Німеччина. Попри це Україна має "план Б", який теж може забезпечити нашу країну гарантією безпеки.

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Які 2 країни бояться підтримати членство України в НАТО

Керівник Центру розповів про статтю The Daily Mail, в якій мовиться, що більшість країн підтримують український План перемоги та готові його забезпечити. Однак є 2 країни, які бояться ескалації війни, її розширення та їхнього втягнення у війну. Мовиться про США та Німеччину. Вони поки виступають проти членства України в НАТО до моменту закінчення війни.

Ще під час візиту Володимира Зеленського до США він мав зустріч з українською громадою та сказав, що є 2 країни, яких треба переконати. Прямо тоді він не сказав. які, але ми можемо здогадатись,

– зауважив Мусієнко.

Він розповів, що для України є дві новини – хороша та погана.

Хороша полягає в тому, що в ЗМІ вже з'являється проєкт тексту декларації за результатами зустрічі Європейської Ради. В тексті буде пункт про Україну, де ЄС зазначає, що нашій країні потрібно і надалі надавати військову, фінансову, політичну та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно, а Росія не має мати права на домінування та перемогу. Це свідчить про декларацію підтримки нашої країни.

Погана ж новина полягає у висловлюванні генсека НАТО Марка Рютте, який заявив, що Україна приєднається до Альянсу як 33-й або 34-й член у майбутньому. Він, ймовірно, спершу надасть перевагу країнам Балкан, вступ до НАТО яких захоче фіналізувати.

Хто ще може стати членом НАТО, крім України, відверто кажучи, я не знаю. Не Грузія ж. Якби в пріоритеті поставили Боснію та Герцеговину, а не Україну, виглядало б не гарно, бо це не відповідало б рівню загроз та викликів, які є перед Альянсом, на Балканах ситуація стабілізована, там бойових дій немає,

– зазначив керівник Центру.

Мусієнко наголосив, що шлях України в НАТО не буде не лише непростим, а й не швидким. Україна має правильну стратегію, адже не просто просить прийняти країну в НАТО, натомість Володимир Зеленський заявив, щоб Альянс дав запрошення, аби процес був справді незворотним. Вже далі буде процедура фіналізації членства.

Поки що першого кроку НАТО не робить. Тривають дискусії, виробляють формули, але, таке враження, вони поки не готові. Хоч більшість держав справді підтримують Україну, є позиція Німеччини та США,

– сказав керівник Центру.

Він розповів, що якщо проти цього кроку Німеччина, це означає, що проти будуть Угорщина та Словаччина. Німеччина має серйозний вплив на ці країни через бізнес. Німецькі інвестиції в ці країни є колосальними.

Мусієнко додав, що в України є "план Б". Якщо нашій країні НАТО не дає запрошення, тоді Альянс нехай надасть щит неядерного стримування на території України. Це теж слугуватиме гарантією безпеки.

Цей щит може передбачати надання додаткових систем ПРО, ППО та розміщення балістичних ракет з дальністю до 500 і більше кілометрів. Мовиться про Storm Shadow, SCALP, Taurus, ATACMS та JASSM. Це буде демонстрацією Росії, що Захід готовий стирати "червоні лінії" та підтримувати Україну.