Момент істини для Європи, – посол пояснив, як зволікання зі вступом України до ЄС сприяє Росії

Гальмування процесу вступу України в ЄС означало б сприяння досягненню цілей Росії. Саме тому протидія цьому наміру Кремля є спільним завданням нашої держави та Євросоюзу.

Про це в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. За його словами, в умовах жорстокої війни с Росією Україна пройшла значний шлях, що наближає її до членства в ЄС.

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Зволікання зі вступом України до ЄС сприяє Росії

Ченцов зауважив, що історичне рішення про надання статусу кандидата Україні засвідчило, що велика родина країн Європейського Союзу бачать її членом ЄС.

Це рішення було не просто політичним сигналом підтримки під час жорстокої війни чи ґрунтувалося виключно на морально-ціннісних засадах, а стало "моментом істини" для ЄС, його геополітичним вибором,

– вважає представник України при ЄС.

За його словами, Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером України з часткою понад 55% у торговельному обороті за 2022 рік. Забезпечення відкритості торгівлі між нашою державою та ЄС та її пришвидшена інтеграція до внутрішнього ринку Євросоюзу є важливими завданнями для збереження української економіки в умовах війни та швидкого економічного відновлення в післявоєнний період.

Ченцов додав, що гальмування процесу вступу України в ЄС через Росію означало б сприяння досягненню цілей агресора. Саме тому спільним завданням ЄС та України є протидія цьому російському наміру.

"Сьогодні ми не просимося до ЄС, а за підтримки ЄС долаємо євроінтеграційний порядок денний. Членство України буде здобутком і посиленням ЄС, адже ми є гарантом регіональної безпеки", – підсумував посол.

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Вступ України до ЄС: коротко