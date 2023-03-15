Проміжна оцінка Європейської Комісії щодо виконання 7 рекомендацій може бути вже навесні. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.
Зверніть увагу Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ в ЄС
Коли Україна розпочне переговори щодо членства в ЄС
За словами Ченцова, наразі Україна працює над виконанням 7 рекомендацій Європейської Комісії. Саме завершення політичних реформ, які необхідні для початку перемовин щодо вступу, є першочерговим пріоритетом.
Очікуємо на проміжну оцінку ЄК щодо виконання 7 рекомендацій навесні, щоб мати змогу завершити їх виконання та отримати схвальну оцінку в рамках пакета розширення восени цього року,
– зазначив посол.
Таким чином, за результатами Україна сподівається перейти до початку переговорного процесу щодо членства вже наприкінці 2023 року.
Ченцов додав, що українська команда працює на випередження, щоб швидко та ефективно рухатися шляхом адаптації українського законодавства в межах переговорного процесу щодо членства.
Вступ України до ЄС: що відомо
- 6 березня Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС. Цьому передувало призначення нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
- Євросоюз погодився надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори з Україною про вступ у ЄС.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розпочати переговори про членство у 2023 році – це ціль українців.
- Нагадаємо, що Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.
- 23 червня 2022 року Україна офіційно набула статусу кандидата в члени Європейського Союзу.