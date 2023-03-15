Проміжна оцінка Європейської Комісії щодо виконання 7 рекомендацій може бути вже навесні. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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Коли Україна розпочне переговори щодо членства в ЄС

За словами Ченцова, наразі Україна працює над виконанням 7 рекомендацій Європейської Комісії. Саме завершення політичних реформ, які необхідні для початку перемовин щодо вступу, є першочерговим пріоритетом.

Очікуємо на проміжну оцінку ЄК щодо виконання 7 рекомендацій навесні, щоб мати змогу завершити їх виконання та отримати схвальну оцінку в рамках пакета розширення восени цього року,

– зазначив посол.

Таким чином, за результатами Україна сподівається перейти до початку переговорного процесу щодо членства вже наприкінці 2023 року.

Ченцов додав, що українська команда працює на випередження, щоб швидко та ефективно рухатися шляхом адаптації українського законодавства в межах переговорного процесу щодо членства.

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