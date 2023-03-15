Промежуточная оценка Европейской Комиссии по выполнению 7 рекомендаций может быть уже весной. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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Когда Украина начнет переговоры по членству в ЕС

По словам Ченцова, сейчас Украина работает над выполнением 7 рекомендаций Европейской Комиссии. Именно завершение политических реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении, является первоочередным приоритетом.

Ожидаем промежуточную оценку ЕК по выполнению 7 рекомендаций весной, чтобы иметь возможность завершить их выполнение и получить одобрительную оценку в рамках пакета расширения осенью этого года,

– отметил посол.

Таким образом, по результатам Украина надеется перейти к началу переговорного процесса по членству уже в конце 2023 года.

Ченцов добавил, что украинская команда работает на опережение, чтобы быстро и эффективно двигаться по адаптации украинского законодательства в рамках переговорного процесса по членству.

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