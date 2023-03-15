Промежуточная оценка Европейской Комиссии по выполнению 7 рекомендаций может быть уже весной. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Обратите внимание Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС

Когда Украина начнет переговоры по членству в ЕС

По словам Ченцова, сейчас Украина работает над выполнением 7 рекомендаций Европейской Комиссии. Именно завершение политических реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении, является первоочередным приоритетом.

Ожидаем промежуточную оценку ЕК по выполнению 7 рекомендаций весной, чтобы иметь возможность завершить их выполнение и получить одобрительную оценку в рамках пакета расширения осенью этого года,
– отметил посол.

Таким образом, по результатам Украина надеется перейти к началу переговорного процесса по членству уже в конце 2023 года.

Ченцов добавил, что украинская команда работает на опережение, чтобы быстро и эффективно двигаться по адаптации украинского законодательства в рамках переговорного процесса по членству.

Вступление Украины в ЕС: что известно

  • 6 марта Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС. Этому предшествовало назначение нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
  • Евросоюз согласился предоставить Украине промежуточную оценку выполнение ею семи критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что начать переговоры о членстве в 2023 году – цель украинцев.
  • Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года.
  • 23 июня 2022 года Украина официально приобрела статус кандидата в члены Европейского Союза.