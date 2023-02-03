"Франція може відчувати конкуренцію": як поділилися думки Європи щодо вступу України в ЄС

Країни Європейського Союзу, однозначно, матимуть низку переваг після приєднання України до їх числа. Безумовно, українці зроблять все можливе, аби не розчарувати ЄС і тих, хто в них вірить.

Про це 24 Каналу розповів литовський політолог Вітіс Юрконіс. За його словами, Україна як країна ЄС створюватиме навіть конкуренцію всередині альянсу.

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Позиція Заходу

Вітіс Юрконіс зауважив, що наразі політична воля на підтримку України як ніколи велика.

І в цьому плані зустріч, яка відбулася на такому високому рівні, показує, що в Брюсселі думки однозначні,

– пояснив він.

На його думку, Україні варто нині продовжувати не лише на словах, а й справами показувати прагнення потрапити до ЄС.

"Я думаю, що в України дуже багато прихильників, помічників, які зроблять все можливе і поділяться своїм досвідом у плані перемовин, швидкості запровадження реформ, транзиту", – наголосив політолог.

За його словами, у першу чергу варто зробити все можливе, щоб скоріше зникли російські військові з території України. Тоді вже Україна зможе на повній швидкості зайнятися реформами і вступом до Європейського Союзу.

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Що зміниться в Європі

Вітіс Юрконіс зосередив увагу, що у цьому питанні є дві сторони медалі. Одна з них геополітична.

"Мені здається, що в Європі більш-менш всі розуміють, хто агресор, а хто обороняється", – прокоментував він.

За його словами, дискусії, які інколи виникають на фоні рішень про необхідність постачання українській армії авіації, зникнуть із часом.

"Інший бік – відповідність принципів правової держави, боротьба із корупцією. Уже з’являються питання конкуренції на ринку сільського господарства", – пояснив політолог.

На його думку, Україна може ставати на крок сильнішою в цьому плані, ніж низка європейських країн.

Україні треба дуже багато та ретельно говорити про відносини з Парижем, Мадридом, які будуть відчувати деяку конкуренцію,

– зауважив він.

За його словами, для розв’язання цього питання будуть потрібні двосторонні візити та допомога Балтійських країн, Польщі, Чехії, які будуть заспокоювати та показувати, що для ЄС вступ України це тільки плюс. Зокрема, великий ринок праці, споживання.

"У всіх аспектах це буде робити Європу сильнішою, а не слабшою, попри те, що буде період, коли більше допомоги надаватиметься Україні", – розказав політолог.

Через цю всю ситуацію ЄС вийде з новою характеристикою – як економічна тагеополітична сила.

Як налаштована Україна

Вітіс Юрконіс поділився, що Україні доведеться багато працювати та показувати хороші результати. Втім, для українців це не буде проблемою, бо у народу є політична воля.

Ми впевнені, що будуть і спроби кремлівської пропаганди поставити палиці в колеса,

– наголосив він.

Проте ефективністю заяви Росії не характеризуватимуться. Тим паче в Україні будуть такі хороші друзі.

На думку політолога, в Україні може бути подальше успішне майбутнє лише в європейській родині.

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