"Франция может ощущать конкуренцию": как поделились мнения Европы о вступлении Украины в ЕС

Страны Европейского Союза, однозначно, будут иметь ряд преимуществ после присоединения Украины к их числу. Безусловно, украинцы сделают все возможное, чтобы не разочаровать ЕС и верующих.

Об этом 24 Каналу рассказал литовский политолог Витис Юрконис. По его словам, Украина как страна ЕС будет создавать даже конкуренцию внутри альянса.

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Позиция Запада

Витис Юрконис отметил, что сейчас политическая воля в поддержку Украины как никогда велика.

И в этом плане встреча, которая состоялась на столь высоком уровне, показывает, что в Брюсселе мнения однозначны,

– объяснил он.

По его мнению, Украине следует сейчас продолжать не только на словах, но и делами показывать стремление попасть в ЕС.

"Я думаю, что у Украины очень много сторонников, помощников, которые сделают все возможное и поделятся своим опытом в плане переговоров, скорости введения реформ, транзита", – подчеркнул политолог.

По его словам, в первую очередь следует сделать все возможное, чтобы поскорее исчезли российские военные с территории Украины. Тогда Украина сможет на полной скорости заняться реформами и вступлением в Европейский Союз.

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Что изменится в Европе

Витис Юрконис обратил внимание, что в этом вопросе есть две стороны медали. Одна из них геополитическая.

"Мне кажется, что в Европе более или менее все понимают, кто агрессор, а кто обороняется", – прокомментировал он.

По его словам, иногда возникающие на фоне решений о необходимости поставки украинской армии авиации дискуссии исчезнут со временем.

"Другая сторона – соответствие принципам правового государства, борьба с коррупцией. Уже возникают вопросы конкуренции на рынке сельского хозяйства", – пояснил политолог.

По его мнению, Украина может становиться на шаг сильнее в этом плане, чем ряд европейских стран.

Украине нужно очень много и тщательно говорить об отношениях с Парижем, Мадридом, которые будут испытывать некоторую конкуренцию,

– заметил он.

По его словам, для решения этого вопроса потребуются двусторонние визиты и помощь Балтийских стран, Польши, Чехии, которые будут успокаивать и показывать, что для ЕС вступление Украины это только плюс. В частности, обширный рынок труда, потребление.

"Во всех аспектах это будет делать Европу сильнее, а не слабее, несмотря на то, что будет период, когда больше помощи будет предоставляться Украине", – рассказал политолог.

Из-за этой ситуации ЕС выйдет с новой характеристикой – как экономическая и геополитическая сила.

Как настроена Украина

Витис Юрконис поделился, что Украине придется много работать и показывать хорошие результаты. Впрочем, для украинцев это не будет проблемой, потому что у народа есть политическая воля.

Мы уверены, что будут и попытки кремлевской пропаганды поставить палки в колеса,

– подчеркнул он.

Однако эффективность заявления России не будет характеризоваться. Тем более, в Украине будут такие хорошие друзья.

По мнению политолога, у Украины может быть дальнейшее успешное будущее только в европейской семье.

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