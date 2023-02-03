Про це 24 Каналу розповів литовський політолог Вітіс Юрконіс. За його словами, Україна як країна ЄС створюватиме навіть конкуренцію всередині альянсу.
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Позиція Заходу
Вітіс Юрконіс зауважив, що наразі політична воля на підтримку України як ніколи велика.
І в цьому плані зустріч, яка відбулася на такому високому рівні, показує, що в Брюсселі думки однозначні,
– пояснив він.
На його думку, Україні варто нині продовжувати не лише на словах, а й справами показувати прагнення потрапити до ЄС.
"Я думаю, що в України дуже багато прихильників, помічників, які зроблять все можливе і поділяться своїм досвідом у плані перемовин, швидкості запровадження реформ, транзиту", – наголосив політолог.
За його словами, у першу чергу варто зробити все можливе, щоб скоріше зникли російські військові з території України. Тоді вже Україна зможе на повній швидкості зайнятися реформами і вступом до Європейського Союзу.
Основні положення із саміту Україна – ЄС: дивіться відео
Що зміниться в Європі
Вітіс Юрконіс зосередив увагу, що у цьому питанні є дві сторони медалі. Одна з них геополітична.
"Мені здається, що в Європі більш-менш всі розуміють, хто агресор, а хто обороняється", – прокоментував він.
За його словами, дискусії, які інколи виникають на фоні рішень про необхідність постачання українській армії авіації, зникнуть із часом.
"Інший бік – відповідність принципів правової держави, боротьба із корупцією. Уже з’являються питання конкуренції на ринку сільського господарства", – пояснив політолог.
На його думку, Україна може ставати на крок сильнішою в цьому плані, ніж низка європейських країн.
Україні треба дуже багато і ретельно говорити про відносини з Парижем, Мадридом, які будуть відчувати деяку конкуренцію,
– зауважив він.
За його словами, для розв’язання цього питання будуть потрібні двосторонні візити і допомога Балтійських країн, Польщі, Чехії, які будуть заспокоювати і показувати, що для ЄС вступ України це тільки плюс. Зокрема, великий ринок праці, споживання.
"У всіх аспектах це буде робити Європу сильнішою, а не слабшою, не дивлячись на те, що буде період, коли більше допомоги надаватиметься Україні", – розказав політолог.
Через цю всю ситуацію ЄС вийде з новою характеристикою – як економічна тагеополітична сила.
Як налаштована Україна
Вітіс Юрконіс поділився, що Україні доведеться багато працювати та показувати хороші результати. Втім, для українців це не буде проблемою, бо у народу є політична воля.
Ми впевнені, що будуть і спроби кремлівської пропаганди поставити палиці в колеса,
– наголосив він.
Проте ефективністю заяви Росії не характеризуватимуться. Тим паче в Україні будуть такі хороші друзі.
На думку політолога, в Україні може бути подальше успішне майбутнє лише в європейській родині.
Що відомо про саміт Україна – ЄС: головне
- 3 лютого у Києві відбувся саміт Україна – ЄС, на який приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та інші дипломати.
- Президент України Володимир Зеленський на підсумковій конференції саміту заявив, що українські захисники не залишать Бахмут. Він наголосив, що зараз потрібна далекобійна зброя.
- Євросоюз погодився надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори з Україною про вступ у ЄС.