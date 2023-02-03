Про це 24 Каналу розповів литовський політолог Вітіс Юрконіс. За його словами, Україна як країна ЄС створюватиме навіть конкуренцію всередині альянсу.

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Позиція Заходу

Вітіс Юрконіс зауважив, що наразі політична воля на підтримку України як ніколи велика.

І в цьому плані зустріч, яка відбулася на такому високому рівні, показує, що в Брюсселі думки однозначні,

– пояснив він.

На його думку, Україні варто нині продовжувати не лише на словах, а й справами показувати прагнення потрапити до ЄС.

"Я думаю, що в України дуже багато прихильників, помічників, які зроблять все можливе і поділяться своїм досвідом у плані перемовин, швидкості запровадження реформ, транзиту", – наголосив політолог.

За його словами, у першу чергу варто зробити все можливе, щоб скоріше зникли російські військові з території України. Тоді вже Україна зможе на повній швидкості зайнятися реформами і вступом до Європейського Союзу.

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Що зміниться в Європі

Вітіс Юрконіс зосередив увагу, що у цьому питанні є дві сторони медалі. Одна з них геополітична.

"Мені здається, що в Європі більш-менш всі розуміють, хто агресор, а хто обороняється", – прокоментував він.

За його словами, дискусії, які інколи виникають на фоні рішень про необхідність постачання українській армії авіації, зникнуть із часом.

"Інший бік – відповідність принципів правової держави, боротьба із корупцією. Уже з’являються питання конкуренції на ринку сільського господарства", – пояснив політолог.

На його думку, Україна може ставати на крок сильнішою в цьому плані, ніж низка європейських країн.

Україні треба дуже багато і ретельно говорити про відносини з Парижем, Мадридом, які будуть відчувати деяку конкуренцію,

– зауважив він.

За його словами, для розв’язання цього питання будуть потрібні двосторонні візити і допомога Балтійських країн, Польщі, Чехії, які будуть заспокоювати і показувати, що для ЄС вступ України це тільки плюс. Зокрема, великий ринок праці, споживання.

"У всіх аспектах це буде робити Європу сильнішою, а не слабшою, не дивлячись на те, що буде період, коли більше допомоги надаватиметься Україні", – розказав політолог.

Через цю всю ситуацію ЄС вийде з новою характеристикою – як економічна тагеополітична сила.

Як налаштована Україна

Вітіс Юрконіс поділився, що Україні доведеться багато працювати та показувати хороші результати. Втім, для українців це не буде проблемою, бо у народу є політична воля.

Ми впевнені, що будуть і спроби кремлівської пропаганди поставити палиці в колеса,

– наголосив він.

Проте ефективністю заяви Росії не характеризуватимуться. Тим паче в Україні будуть такі хороші друзі.

На думку політолога, в Україні може бути подальше успішне майбутнє лише в європейській родині.

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