Об этом 24 Каналу рассказал литовский политолог Витис Юрконис. По его словам, Украина как страна ЕС будет создавать даже конкуренцию внутри альянса.
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Позиция Запада
Витис Юрконис отметил, что сейчас политическая воля в поддержку Украины как никогда велика.
И в этом плане встреча, которая состоялась на столь высоком уровне, показывает, что в Брюсселе мнения однозначны,
– объяснил он.
По его мнению, Украине следует сейчас продолжать не только на словах, но и делами показывать стремление попасть в ЕС.
"Я думаю, что у Украины очень много сторонников, помощников, которые сделают все возможное и поделятся своим опытом в плане переговоров, скорости введения реформ, транзита", – подчеркнул политолог.
По его словам, в первую очередь следует сделать все возможное, чтобы поскорее исчезли российские военные с территории Украины. Тогда Украина сможет на полной скорости заняться реформами и вступлением в Европейский Союз.
Основные положения с саммита Украина – ЕС: смотрите видео
Что изменится в Европе
Витис Юрконис обратил внимание, что в этом вопросе есть две стороны медали. Одна из них геополитическая.
"Мне кажется, что в Европе более или менее все понимают, кто агрессор, а кто обороняется", – прокомментировал он.
По его словам, иногда возникающие на фоне решений о необходимости поставки украинской армии авиации дискуссии исчезнут со временем.
"Другая сторона – соответствие принципам правового государства, борьба с коррупцией. Уже возникают вопросы конкуренции на рынке сельского хозяйства", – пояснил политолог.
По его мнению, Украина может становиться на шаг сильнее в этом плане, чем ряд европейских стран.
Украине нужно очень много и тщательно говорить об отношениях с Парижем, Мадридом, которые будут испытывать некоторую конкуренцию,
– заметил он.
По его словам, для решения этого вопроса потребуются двусторонние визиты и помощь Балтийских стран, Польши, Чехии, которые будут успокаивать и показывать, что для ЕС вступление Украины это только плюс. В частности, обширный рынок труда, потребление.
"Во всех аспектах это будет делать Европу сильнее, а не слабее, несмотря на то, что будет период, когда больше помощи будет предоставляться Украине", – рассказал политолог.
Из-за этой ситуации ЕС выйдет с новой характеристикой – как экономическая и геополитическая сила.
Как настроена Украина
Витис Юрконис поделился, что Украине придется много работать и показывать хорошие результаты. Впрочем, для украинцев это не будет проблемой, потому что у народа есть политическая воля.
Мы уверены, что будут и попытки кремлевской пропаганды поставить палки в колеса,
– подчеркнул он.
Однако эффективность заявления России не будет характеризоваться. Тем более, в Украине будут такие хорошие друзья.
По мнению политолога, у Украины может быть дальнейшее успешное будущее только в европейской семье.
Что известно о саммите Украина – ЕС: главное
- 3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина – ЕС, на который приехала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и другие дипломаты.
- Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции саммита заявил, что украинские защитники не покинут Бахмут. Он подчеркнул, что сейчас нужно дальнобойное оружие.
- Евросоюз согласился предоставить Украине промежуточную оценку выполнение ею семи критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.