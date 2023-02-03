Сам президент Владимир Зеленский заявил, что саммит был содержательным и результативным, и это наглядно доказывает, что России не удастся сломать украинцев и всех европейцев. О том, как прошел саммит и какие решения на нем приняли – читайте в материале 24 Канала.

Важно Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в ЕС

Ключевые итоги саммита Украина – ЕС

Наверное, следует начать с самого главного заявления, которого очень ждали украинцы. На официальном уровне подтвердили, что будущее Украины – в ЕС. Конечно, формулировки могли бы быть более четкими, но главный посыл подтвержден на самом высоком уровне Евросоюза.

Среди других заявлений можно упомянуть:

какие-либо попытки аннексии территории Украины никогда не будут признаны;

оказание гуманитарной помощи будет продолжаться;

Украина и ЕС проведут совместную работу по привлечению России к ответственности за преступления;

санкционное давление на Россию будет продолжаться;

ЕС призывает Иран прекратить военную поддержку России;

ЕС поддерживает инициативу Украины о справедливом мире;

Украина получит 3,6 млрд военной помощи в рамках Европейского фонда мира. Также будет запущена миссия для обучения 30 тысяч военных;

ЕС будет поддерживать Украину в области кибербезопасности;

для поддержки восстановления Украины активизируют работу по использованию замороженных российских активов.



Итоги саммита Украина – ЕС / Фото Офиса Президента

Как саммит прокомментировал Зеленский

Глава государства отметил, что за последний год Украина и вся Европа стали крепче, а интеграция нашей страны в ЕС необратима и имеет полную поддержку европейцев.

В этом году мы можем ускорить соответствующие важные интеграционные процессы. Фактически, именно этому посвящена наша сегодняшняя встреча. Хочу отметить, что несмотря на полномасштабную войну прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по соглашению. Также на саммите мы представили прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии,

– сообщил Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность друзьям Украины:

президенту Евросовета Шарлю Мишелю,

президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен,

вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю.



Зеленский поблагодарил представителей Еврокомиссии / Фото Офиса Президента

Зеленский поблагодарил их за личное лидерство как в поддержке Украины на пути к членству в Евросоюзе, так и в укреплении единства среди государств Европы ради прекращения российской агрессии и защиты общих европейских ценностей.

Он отметил, что впервые в двустороннем документе – Совместном заявлении по итогам саммита – зафиксированы намерения Украины как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС

Мы уже начали работу над подготовкой этих переговоров. И ожидаем соответствующие решения Еврокомиссии и Европейского совета. Цель – начать переговоры уже в этом году. Я бы сказал, что это не просто цель – это цель,

– подчеркнул президент.

По его словам, одним из важных достижений саммита стал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Мы одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы. Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", – отметил глава государства.

Добавим, что Евросоюз признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата, а также приветствовал реформаторские усилия Украины.

Что известно о саммите Украина – ЕС: главное