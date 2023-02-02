В ходе совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины фон дер Ляен заявила, что Украина станет членом Европейского Союза. Она также отметила, что движение Украины помогает не только самой Украине, но и ЕС.

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Евродепутаты приняли резолюцию

Президент убеждена, что Еврокомиссия будет способствовать Украине приближаться к вступлению, "до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит – перед зданием Берламонт в Брюсселе".

Справочно. В здании Берламонта расположена Европейская комиссия, перед ней размещены флаги полноправных членов ЕС.

В преддверии саммита евродепутаты призвали страны-члены Евросоюза принять десятый пакет санкций против Москвы как можно быстрее и постоянно предлагать новые сектора и лиц, против которых будут введены ограничения.

Этот пакет должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе. Поддержка будет способствовать дальнейшему экономическому росту в Украине после войны,

– говорится в резолюции.

В резолюции Европарламента изложены ожидания предстоящего саммита политических лидеров ЕС и Украины в Киеве 3 февраля. Документ был принят 489 голосами "за", 36 депутатов высказались против, 49 воздержались.

Парламент призвал наложить санкции на такие компании, как "Лукойл" и "Росатом", все еще присутствующие на рынке ЕС, а также в отношении должностных лиц, причастных к противоправным действиям, включая принудительные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной украинской территории.

Европарламент также призвал увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, в резолюции повторили призыв использовать замороженные активы российского Центрального банка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенной реконструкции.

Зеленский предупредил Европу о реванше от России: что известно

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии. На пресс-конференции он отметил, что реализовать мечту о мирной Европе можно только вместе с Украиной и только побеждая агрессию России.

Глава государства считает, что Россия готовится к попытке реванша не только против Украины, но и свободной Европы. Поэтому, по словам Зеленского, чтобы преодолеть такого врага, недостаточно успехов на поле боя – нужна вера в свободную, мирную, объединенную Европу.

Он рассказал, что основатели ЕС и европейцы мечтали, чтобы Европа была надежно защищена от любых агрессий и шовинизма и "никогда снова не было сожженных городов и депортаций".