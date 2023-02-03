Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він зробив заяву під час саміту Україна-ЄС, передає 24 Канал.

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"Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір почати переговори про вступ, і почати їх якнайшвидше", – розповів президент.

Потрібна відповідь ЄС

Зеленський зазначив, що Київ почав підготовку до переговорів про вступ України в ЄС. Наразі потрібні відповідні рішення від Єврокомісії та Європейської ради.

Мета – почати переговори вже цього року, – наголосив президент.