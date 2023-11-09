Зеленський доручив уряду виконати вимоги ЄС для переговорів про вступ
9 листопада 2023, 00:08Читать новость на русском
Джерело:Президент України
Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Але для остаточного рішення наша країна повинна виконати всі вимоги.
Президент Володимир Зеленський доручив це Кабінету Міністрів відповідним указом, який набирає чинності з 8 листопада.
До вашої уваги Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС
Так, уряд зобов'язали:
- завершити виконання рекомендацій Єврокомісії у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2023 року;
- ініціювати консультації з Єврокомісією щодо організації переговорного процесу про вступ України до ЄС;
- за результатами консультацій подати пропозиції щодо делегації України для участі в переговорах з ЄС;
- удосконалити механізм координації між центральними органами виконавчої влади для підготовки та подальшої участі в переговорах щодо вступу України до ЄС;
- підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), врахувавши результати офіційної оцінки ЄС;
- вдосконалити порядок підготовки, погодження та ухвалення актів, спрямованих на імплементацію права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання зобов’язань України;
- на постійній основі інформувати Президента України про стан підготовки до переговорів щодо вступу України до ЄС.
Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС: останні новини
- Україна виконала 90% поставлених вимог. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила успіхи нашої країни в конституційному правосудді, антикорупційній програмі, боротьбі з олігархами.
- Однак Україна має виконати ще чотири умови для вступу в ЄС. Ідеться про "додаткові очікування" щодо боротьби з корупцією та олігархами, а також у частині нацменшин.
- Процес офіційної оцінки ЄС – скринінгу – зазвичай займає понад два роки. Однак Україна може пройти її за пришвидшеною процедурою – за пів року.