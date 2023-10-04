Рішення про переговори щодо вступу України в ЄС буде в грудні, – джерело

Під час дводенної зустрічі в іспанській Гранаді, лідери не будуть обговорювати відкриття переговорів про вступ до ЄС. Очікується, що ці дискусії активізується після осіннього звіту Єврокомісії щодо успіху України в реформах.

Про це кореспондентці 24 Каналу в коментарі заявив високопосадовець Європейського Союзу на умовах анонімності. Він також зазначив, що рекомендації від Комісії дуже важливі для лідерів.

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Дискусії про розширення зараз не відбувається. Дискусія буде в грудні, і рішення відповідно буде прийнято в грудні на основі звіту Комісії,

– сказав співрозмовник.

До слова, видання Politico 3 жовтня також заявило, що ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня 2023 року. Наша країна отримала статус кандидата на членство у червні, тому тепер Єврокомісія має вивчити, наскільки держава відповідає умовам вступу. Також європейським лідерам необхідно проаналізувати, наскільки Україна відповідає умовам вступу.

Очікується, що відповідний звіт Єврокомісії мають оприлюднити у листопаді 2023 року. Після його публікації комісія може зробити заяву й запросити Україну до вступу в Європейський Союз. Як стверджують джерела Politico, не всі країни-члени ЄС охоче сприймають такий розвиток подій, проте "політичний тиск навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли цьому протистояти".

Аби приєднатися до ЄС, Україна має виконати 7 пунктів, визначених Єврокомісією. Але джерела стверджують, що, якщо наша держава не виконає всі вимоги, то в Євросоюзі однаково можуть зробити певну заяву, яка стане початком переговорів про вступ, тому юридичне рішення про приєднання України до ЄС можуть ухвалити до початку 2024 року.

Коли Україна буде готова до членства в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico заявив, що Україна в наступні 2 роки буде повністю готова до членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що зараз наша держава докладає усіх зусиль, аби забезпечити повноцінне членство.

Крім того, Шмигаль акцентував, що Україна не погодиться на другорядний статус у взаємодії з іншими країнами.

Ми хочемо стати повноцінним членом Євросоюзу, тому що сьогодні Україна є єдиною країною на світі, яка платить за свою європейську перспективу настільки велику ціну. Жодна інша країна, що претендувала на вступ, не мала настільки великої підтримки цілого суспільства, як Україна (90%),

– заявив Шмигаль.