Втеча від диктатури: білоруси в Україні вивчають цифрову безпеку та правозахист

Історія білоруської спільноти в Україні розпочалася ще у XVIII столітті. Однак саме 2021 рік став важливим поштовхом для її активного формування та поповнення.

Ukraïner написав про те, як сотні тисяч втікачів від диктатури Олександра Лукашенка знайшли свою нову домівку в Україні, чим вони займаються та що їх поєднує з українцями.

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Перші біженці з Білорусі опинилися в Україні ще в травні – червні 2020 року, коли у Мінську та Гродно заарештували кандидатів у президенти Білорусі Сергія Тихановського та Віктора Бабарика, а загони міліції особливого призначення розігнали мирні акції у кількох містах.



Протест в Білорусі / Фото Алеся Пілєцкі

Чому люди покинули домівки

З початком активних протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у серпні 2020 року, спільнота поповнилася новою хвилею – білоруськими активістами, які змушені покидати власні домівки, де їм небезпечно залишатися. Наразі білоруська діаспора в Україні стала рупором змін, де чути голоси кожного: від правозахисників до діячів мистецтва.

Ти бачиш, що за тобою слідкують, збирають дані у сусідів, твоїх друзів, і ти розумієш, що у тебе є кілька годин, щоб покинути країну, бо ти стаєш не свідком, а обвинувачуваним,

– розповів про своє вимушене переселення з Білорусі активіст та волонтер правозахисного центру "Вясна" Максим.

Хто допомагає білорусам в Україні.

Цей потік анітрохи не зменшився навіть після припинення авіасполучення Білорусі з нашою країною. Велика кількість людей, що потребували термінової правової та психологічної допомоги, стала причиною створення в Києві Free Belarus Center – громадської ініціативи, яка допомагає білорусам не лише адаптуватися, але й розвиватися в Україні.



Free Belarus Center діє в Києві / Фото Юрія Стефаняка

Зокрема, освітній відділ центру отримує великий запит на здобуття знань про цифрову безпеку та правозахист. Таку тенденцію пояснюють тим, що білоруси бажають приносити користь рідній країні з-за кордону та тій країні, в якій вони тимчасово перебувають.

Партизанські методи у XXI

Білоруси вірять, що в кожному з них є ген партизана, оскільки під час Другої світової війни кількість білоруських радянських партизанів сягала більше ніж 350 тисяч осіб.

В умовах, коли у 2020 році в Білорусі вимкнули інтернет та заблокували незалежні медіаресурси, партизанський метод поширення інформації через самвидавні газети та листівки став знов актуальним.



Білоруси поширювали інформацію через листівки й плакати / Фото Юрія Стефаняка

Навесні 2021 року у Мистецькому Арсеналі в Києві, в межах виставки "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив", українці могли побачити на власні очі сучасні протестні газети, плакати та листівки, які білоруси завантажували з телеграм-каналів, видруковували та розносили по поштових скриньках у себе в будинку, дворі або районі. Велику частину робіт зосередили на образі жінки.

"Кожны дзень" – знакова, але не єдина подія, яка знайомить українців та білорусів в Україні з культурою Білорусі. Free Belarus Center організовує такі заходи, як фестиваль "День білоруського мистецтва" на плацу Києво-Могилянської академії, де можна послухати сучасні білоруські гурти та ознайомитися з фотовиставкою, а також літературні читання за участі білоруських поетів.



Free Belarus Center організовує різні події / Фото Алеся Пілєцкі

Вірять, що повернуться додому

Вважають, що саме в Україну виїхала найбільша кількість білорусів, які змушені були покинути свою батьківщину. Це дуже велика кількість людей, вони дуже різні, але усіх їх об’єднує спільна жага до свободи та демократії.

В українців, на думку координаторки Free Belarus Center в Києві Поліни Бродік, яка живе в Україні з 2015 року, білоруси вчаться гуртуватися, пишатися своїм походженням і боротися за національні та культурні надбання своєї батьківщини. Вона вірить, що після повалення режиму Лукашенка білоруси повернуться додому.



Білоруси хочуть повернутися у вільну країну / Фото Алеся Пілєцкі

"Рано чи пізно це відбудеться, і я матиму можливість застосувати у своїй країні увесь той багаж знань, який мені вдалося зібрати у різних країнах, зокрема в Україні", – зазначає Поліна.

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