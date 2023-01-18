Тайвань очікує вторгнення Китаю у 2027 році: що стане причиною такого рішення Цзіньпіна

Напруга зростає також навколо Тайваню. У країні припускають, що через кілька років Китай може наважитися на повномасштабне вторгнення.

Відповідне припущення озвучив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву. Він зауважив, що зараз можна з "більшою ймовірністю" говорити про вторгнення Китаю на Тайвань. Таким чином Сі Цзіньпін може спробувати відволікти увагу від внутрішніх проблем.

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Напруга продовжує наростати

За словами Ву, вторгнення може статися у 2027 році. Він зауважив, що ситуація останніми роками лиш погіршувалася. Особливо чітко це можна спостерігати, якщо порівнювати обстановку у 2022 році та двома попередніми.

Для мене 2027 рік – це рік, якого ми повинні остерігатися. У 2027 році Сі Цзіньпін, швидше за все, перейде на свій четвертий термін,

– зазначив він.

Він припустив, що якщо за попередні три терміни глава держави не продемонструє "жодних досягнень", то йому доведеться щось робити. Президентові Китаю потрібно буде щось, що він зможе назвати "своїм досягненням або своєю спадщиною".

Ву звернув увагу на ситуацію в Китаї. За його словами, економіка в країні летить вниз, та й люди незадоволені тим, що відбувається. Нічим хорошим не може похизуватися сектор бізнесу, пов'язаного з нерухомістю.

Якщо Сі Цзіньпін не може змінити ситуацію всередині Китаю, він може вдатися до застосування сили або створити кризу ззовні, щоб відвернути увагу всередині країни або показати китайцям, що він чогось досяг,

– зазначив він.

Міністр закордонних справ додав, що в нього виникає стурбованість. Пов'язана вона з тим, що "Тайвань може стати цапом-відбувайлом" Цзіньпіна.

Чи зможе перемогти Китай