Тайвань ожидает вторжения Китая в 2027 году: что станет причиной такого решения Цзиньпина
Источник:Sky News
Напряжение растет также вокруг Тайваня. В стране предполагают, что через несколько лет Китай может решиться на полномасштабное вторжение.
Соответствующее предположение озвучил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Он отметил, что сейчас можно с "большей вероятностью" говорить о вторжении Китая на Тайвань. Таким образом Си Цзиньпин может попытаться отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Напряжение продолжает нарастать
По словам Ву, вторжение может произойти в 2027 году. Он отметил, что ситуация в последние годы только усугублялась. Особенно четко это можно наблюдать, если сравнивать обстановку в 2022 году и двух предыдущих.
Для меня 2027 год – это год, который мы должны остерегаться. В 2027 году Си Цзиньпин, скорее всего, перейдет на свой четвертый срок,
– отметил он.
Он предположил, что если в предыдущие три срока глава государства не продемонстрирует "никаких достижений", то ему придется что-то делать. Президенту Китая потребуется нечто, что он сможет назвать "своим достижением или своим наследием".
Ву обратил внимание на ситуацию в Китае. По его словам, экономика в стране летит вниз, да и люди недовольны происходящим. Ничем хорошим не может похвастаться сектор бизнеса, связанного с недвижимостью.
Если Си Цзиньпин не может изменить ситуацию внутри Китая, он может прибегнуть к применению силы или создать кризис извне, чтобы отвлечь внимание внутри страны или показать китайцам, что он чего-то достиг.
– отметил он.
Министр иностранных дел добавил, что у него возникает озабоченность. Связана она с тем, что "Тайвань может стать козлом отпущения" Цзиньпина.
Сможет ли победить Китай
- Мнением по этому поводу поделились международные аналитики. Они заметили, что в случае, если Пекин таки решится совершить нападение, о победе ему даже нечего и думать.
- Моделирование демонстрирует, что Китай в этом случае проигрывает. Если потери США, которые будут воевать на стороне Тайваня, будут составлять несколько авианосцев, 20 – 30 судов и около 3 200 военных, то у противника ситуация будет более плачевной. По подсчетам, Пекин останется без 138 судов, 155 боевых самолетов, а также около 10 тысяч солдат.
- Известно, что значительные потери также понесет армия самого Тайваня. Речь идет о том, что остров останется без всего своего боевого флота, состоящего из 26 фрегатов и эсминцев. Кроме того, погибнут 3 500 военных.