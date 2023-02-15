Не захотів помирати з чужою кров'ю на руках: у Росії строковик убив себе, щоб не їхати в Україну

Росія продовжує гнати на вірну смерть своїх громадян. Хтось гине на фронті, а хтось – ще на території країни-агресорки. Як строковик, про якого ми розповімо далі.

Як розповідають росЗМІ, 20-річний Сергій Грідін з Республіки Комі наклав на себе руки, передає 24 Канал. Таке рішення строковик ухвалив, щоб не їхати в Україну та не вбивати нікого.

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Довели до суїциду свої ж

Відомо, що покінчив з життям строковик у Підмосков'ї. Передувало його рішенню прохання до командира взводу. Сергій Грідін не хотів їхати на "ротацію в Україну", щоб убивати. У відповідь на це він зазнав знущань з боку як самого командира, так і сержантів.

Їх він назвав "тварюками". Але не деталізував у прощальній записці, як саме вони з нього знущалися. Він лише висловив надію, що кожен із них поплатиться за те, що довів людину до самогубства.



До самогубства довели командир і сержанти / Фото записки Грідіна

Вирішив померти тут, на рідній землі, без чужої крові на руках,

– написав він у записці.

Він додав, що зламати його не вдалося і вже не вдасться. Строковик у записці зауважив, що "не бажає підкорятися людям, які не вселяють нічого, крім страху та огиди". Грідін зауважив, що, на жаль, у Росії за доведення до самогубства не саджають.

Що відомо про строковика

Він з Печорів. 20-річний росіянин проходив строкову службу у 2-й понтонній роті військової частини №11361. Хлопець повісився 10 лютого, а його тіло виявили інші солдати. Товариші строковика зауважили, що у матеріалах кримінальної справи записки, залишеної Грідіним, не було.

Ростуть втрати і серед мобілізованих

Журналісти у Росії вже нарахували понад 1000 мобілізованих, які за останні 4 місяці загинули на війні проти України. Якщо бути точнішими, то мовиться про 1 082 бійці станом на 13 лютого. Їх відправили на фронт після рішення Путіна про "часткову мобілізацію".

Цікаве спостереження, що 40% з цієї цифри мобілізованих загинули у період з 1 січня 2023 року. Це означає, що з Нового року похоронки рідним у Росії почали приходити частіше.

Це означає, що з Нового року похоронки рідним у Росії почали приходити частіше. Зауважимо, що ці цифри взяли не з неба. Це ті втрати серед мобілізованих, про які розповідалося публічно. Водночас окупанти намагаються всіляко приховати і ці дані. Таким чином з жовтня 2022 року часто не вказують статус солдатів, які стали "двохсотими". Тож незрозуміло, чи були вони контрактниками, добровольцями чи мобілізованими.

Наостанок нагадаємо вам про втрати ворога, які подає Генштаб ЗСУ. Станом на 15 лютого ліквідували 139 770 загарбників, з яких на той світ за минулу добу відправили 690.