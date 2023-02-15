Не захотел умирать с чужой кровью на руках: в России срочник убил себя, чтобы не ехать в Украину

Россия продолжает гнать на верную смерть своих граждан. Кто-то погибает на фронте, а кто-то еще на территории страны-агрессорки. Как, например, срочник, о котором мы расскажем дальше.

Как рассказывают росСМИ, 20-летний Сергей Гридин из Республики Коми покончил с собой, передает 24 Канал. Такое решение срочник принял, чтобы не ехать в Украину и не убивать никого.

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Довели до суицида свои же

Известно, что покончил с жизнью срочник в Подмосковье. Предшествовала его решению просьба к командиру взвода. Сергей Гридин не хотел ехать на "ротацию в Украину", чтобы убивать. В ответ на это он подвергся издевательствам со стороны как самого командира, так и сержантов.

Их он назвал "животными". Но не детализировал в прощальной записке, как именно они над ним издевались. Он лишь выразил надежду, что каждый из них поплатится за то, что довел человека до самоубийства.



До самоубийства довели командир и сержанты / Фото записки Гридина

Решил умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках,

– написал он в записке.

Он добавил, что сломать его не удалось и уже не удастся. Сроковик в записке отметил, что "не желает подчиняться людям, не внушающим ничего, кроме страха и отвращения". Гридин заметил, что, к сожалению, в России за доведение до самоубийства не сажают.

Что известно о срочнике

Он из Печоров. 20-летний россиянин проходил срочную службу во 2-й понтонной роте воинской части №11361. Парень повесился 10 февраля, его тело обнаружили другие солдаты. Товарищи срочника отметили, что в материалах уголовного дела записки, оставленной Гридиным, не было.

Растут потери и среди мобилизованных

Журналисты в России уже насчитали более 1 000 мобилизованных, которые за последние 4 месяца погибли на войне против Украины. Если быть точнее, то говорится о 1 082 бойцах по состоянию на 13 февраля. Их отправили на фронт после решения Путина о "частичной мобилизации".

Интересное наблюдение, что 40% этой цифры мобилизованных погибли в период с 1 января 2023 года. Это значит, что с Нового года похоронки родным в России стали приходить чаще.

Это значит, что с Нового года похоронки родным в России стали приходить чаще. Заметим, эти цифры взяли не с неба. Это те потери среди мобилизованных, о которых рассказывалось публично. В то же время оккупанты пытаются всячески скрыть и эти данные. Таким образом, с октября 2022 года часто не указывают статус солдат, ставших "двухсотыми". Так что непонятно, были ли они контрактниками, добровольцами или мобилизованными.

Напоследок напомним вам о потерях врага, которые представляет Генштаб ВСУ. По состоянию на 15 февраля ликвидировали 139 770 захватчиков, из которых на тот мир за прошедшие сутки отправили 690 человек.