Від початку повномасштабного вторгнення в Україну журналісти ідентифікували майже 123 тисячі загиблих російських військових. Більшість із них – добровольці, мобілізовані та засуджені.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

Дивіться також Ще 940 пакетів зі сміттям: втрати ворога на 9 серпня

Що відомо про загиблих російських військових?

Журналісти встановили імена 122 883 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну – це на понад 2,5 тисячі більше, ніж два тижні тому.

Зазначається, що 53% загиблих – це добровольці, мобілізовані та засуджені, які відправилися на війну з виправних колоній, тобто особи, які на момент початку війни не були пов’язані з армією.

Зокрема, 27% загиблих – це добровольці, які уклали контракт після початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році їхня частка становила лише 14% від загальних втрат Росії.

Крім того, 14% загиблих – це засуджені та ув’язнені з виправних установ, а 11% – мобілізовані.

Журналісти повідомляють, що з жовтня 2023 року щоденні втрати російських військових рідко опускаються нижче 120 загиблих на день. Раніше цей показник був нестабільним: у деякі дні фіксували 100 – 150 підтверджених смертей, в інші – близько 50 – 60.

Також Росія зазнає втрат не лише серед рядових, а й серед висококваліфікованих офіцерів. Усього відомо про загибель 5 540 офіцерів, зокрема 12 генералів. Особливо відчутною є втрата молодших офіцерів. На сьогодні відомо про загибель 4 074 військових у званні від лейтенанта до капітана.

Фахівці вважають, що це призводить до значного погіршення тактичної злагодженості, через що підрозділи починають діяти розрізнено, заважають одне одному на полі бою та іноді потрапляють під “дружній вогонь”.

За оцінками журналістів, реальна кількість загиблих російських військових може сягати від 189 051 до 273 073 осіб.