Полковник ЗСУ назвав співвідношення втрат України й Росії у війні
Втрати України у війні з Росією є засекреченою інформацією, яку не можна знати ворогу. Її може озвучувати лише військове командування держави в дуже рідкісних випадках.
Втрати власної армії – це стратегічна інформація, якою може скористатися ворог для планування своїх операцій. Про це під час стріму на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Втрати України та Росії
Співрозмовник відзначає, що якими б не були втрати, у жодному разі не можна їх підтверджувати. Адже мова не про внутрішнє розуміння самими українцями – мова про воєнну стратегічну секретну інформацію.
Єдине, по чому ми можемо частково судити – це ті заяви, які іноді видає Генеральний штаб. Втрати в нас 1 до 7, а далі можна рахувати,
– заявив Роман Світан.
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У ЗСУ багато поранених
Крім того, він розповів, що вже не є таємницею й неможливо приховати те, що в українського війська є дуже багато поранених. Але з певного боку це може бути великим "плюсом".
"Тільки дослухайте до кінця. Це означає, що в нас менше вбитих. Тобто ми рятуємо всіх, кого можемо врятувати. Поранених справді багато, важко поранених багато", – наголошує полковник запасу ЗСУ.
Та, за його словами, українські парамедики, весь медичний персонал, хірурги рятують практично всіх, кого ще можна врятувати. Завдяки цьому в нас і значно менше загиблих, ніж у росіян.
І більше поранених у співвідношені загиблих до поранених. Це не інсайд, це все – на поверхні. Така ситуація – вона важка для нас, однозначно,
– резюмував Роман Світан.
Втрати Росії у війні
Станом на ранок 24 лютого, тобто рівно за рік повномасштабного вторгнення, Росія втратила:
- особового складу – 146 тисяч 820 осіб,
- танків – 3 тисячі 363 одиниці,
- бойових броньованих машин – 6 тисяч 600 одиниць,
- артилерійських систем – 2 тисячі 363 одиниці;
- РСЗВ – 474 одиниці;
- засобів ППО – 247;
- літаків – 299;
- гелікоптерів – 287;
- кораблів або катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 тисяч 224;
- спецтехніки – 229.