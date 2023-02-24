Полковник ЗСУ назвав співвідношення втрат України й Росії у війні

24 лютого 2023, 19:58
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Втрати України у війні з Росією є засекреченою інформацією, яку не можна знати ворогу. Її може озвучувати лише військове командування держави в дуже рідкісних випадках.

Втрати власної армії – це стратегічна інформація, якою може скористатися ворог для планування своїх операцій. Про це під час стріму на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Втрати України та Росії

Співрозмовник відзначає, що якими б не були втрати, у жодному разі не можна їх підтверджувати. Адже мова не про внутрішнє розуміння самими українцями – мова про воєнну стратегічну секретну інформацію.

Єдине, по чому ми можемо частково судити – це ті заяви, які іноді видає Генеральний штаб. Втрати в нас 1 до 7, а далі можна рахувати,
– заявив Роман Світан.

Роман Світан про річницю війни та втрати: дивіться відео

 

У ЗСУ багато поранених

Крім того, він розповів, що вже не є таємницею й неможливо приховати те, що в українського війська є дуже багато поранених. Але з певного боку це може бути великим "плюсом".

"Тільки дослухайте до кінця. Це означає, що в нас менше вбитих. Тобто ми рятуємо всіх, кого можемо врятувати. Поранених справді багато, важко поранених багато", – наголошує полковник запасу ЗСУ.

Та, за його словами, українські парамедики, весь медичний персонал, хірурги рятують практично всіх, кого ще можна врятувати. Завдяки цьому в нас і значно менше загиблих, ніж у росіян.

І більше поранених у співвідношені загиблих до поранених. Це не інсайд, це все – на поверхні. Така ситуація – вона важка для нас, однозначно,
– резюмував Роман Світан.

Втрати Росії у війні

Станом на ранок 24 лютого, тобто рівно за рік повномасштабного вторгнення, Росія втратила:

  • особового складу – 146 тисяч 820 осіб,
  • танків – 3 тисячі 363 одиниці,
  • бойових броньованих машин – 6 тисяч 600 одиниць,
  • артилерійських систем – 2 тисячі 363 одиниці;
  • РСЗВ – 474 одиниці;
  • засобів ППО – 247;
  • літаків – 299;
  • гелікоптерів – 287;
  • кораблів або катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 тисяч 224;
  • спецтехніки – 229.
Автор: Василь Денисюк