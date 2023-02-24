Полковник ВСУ назвал соотношение потерь Украины и России в войне

Потери Украины в войне с Россией представляют собой засекреченную информацию, которую нельзя знать врагу. Ее может озвучивать только военное командование государства в очень редких случаях.

Потери собственной армии – это стратегическая информация, которой может воспользоваться враг для планирования своих операций. Об этом во время стрима на 24 Каналы рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Потери Украины и России

Собеседник отмечает, что какими бы ни были потери, ни в коем случае нельзя их подтверждать. Ведь речь не о внутреннем понимании самими украинцами – речь о военной стратегической секретной информации.

Единственное, по чему мы можем частично судить – это заявления, которые иногда выдает Генеральный штаб. Потери у нас 1 к 7, а дальше можно считать,

– заявил Роман Свитан.

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В ВСУ много раненых

Кроме того, он рассказал, что уже не секрет, и невозможно скрыть то, что у украинского войска есть очень много раненых. Но с определенной стороны это может быть большим плюсом.

"Только дослушайте до конца. Это значит, что у нас меньше убитых. То есть мы спасаем всех, кого можем спасти. Раненых действительно много, тяжело раненых много", – отмечает полковник запаса ВСУ.

По его словам, украинские парамедики, весь медицинский персонал, хирурги спасают практически всех, кого еще можно спасти. Благодаря этому у нас и гораздо меньше погибших, чем у россиян.

И больше раненых в соотношении погибших к раненым. Это не инсайд, это все – на поверхности. Такая ситуация – она трудна для нас, однозначно,

– резюмировал Роман Свитан.

Потери России в войне

По состоянию на утро 24 февраля, то есть ровно через год полномасштабного вторжения, Россия потеряла: