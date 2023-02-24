Полковник ВСУ назвал соотношение потерь Украины и России в войне
Потери Украины в войне с Россией представляют собой засекреченную информацию, которую нельзя знать врагу. Ее может озвучивать только военное командование государства в очень редких случаях.
Потери собственной армии – это стратегическая информация, которой может воспользоваться враг для планирования своих операций. Об этом во время стрима на 24 Каналы рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.
Достойно внимания Год полномасштабной войны в цифрах: потери врага, воздушные тревоги, помощь партнеров
Потери Украины и России
Собеседник отмечает, что какими бы ни были потери, ни в коем случае нельзя их подтверждать. Ведь речь не о внутреннем понимании самими украинцами – речь о военной стратегической секретной информации.
Единственное, по чему мы можем частично судить – это заявления, которые иногда выдает Генеральный штаб. Потери у нас 1 к 7, а дальше можно считать,
– заявил Роман Свитан.
Роман Свитан о годовщине войны и потерях: смотрите видео
В ВСУ много раненых
Кроме того, он рассказал, что уже не секрет, и невозможно скрыть то, что у украинского войска есть очень много раненых. Но с определенной стороны это может быть большим плюсом.
"Только дослушайте до конца. Это значит, что у нас меньше убитых. То есть мы спасаем всех, кого можем спасти. Раненых действительно много, тяжело раненых много", – отмечает полковник запаса ВСУ.
По его словам, украинские парамедики, весь медицинский персонал, хирурги спасают практически всех, кого еще можно спасти. Благодаря этому у нас и гораздо меньше погибших, чем у россиян.
И больше раненых в соотношении погибших к раненым. Это не инсайд, это все – на поверхности. Такая ситуация – она трудна для нас, однозначно,
– резюмировал Роман Свитан.
Потери России в войне
По состоянию на утро 24 февраля, то есть ровно через год полномасштабного вторжения, Россия потеряла:
- личного состава – 146 тысяч 820 человек,
- танков – 3 тысячи 363 единицы,
- боевых бронированных машин – 6 тысяч 600 единиц,
- артиллерийских систем – 2 тысячи 363 единицы;
- РСЗО – 474 единицы;
- средств ПВО – 247;
- самолетов – 299;
- вертолетов – 287;
- кораблей или катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 тысяч 224;
- спецтехники – 229.