24 Канал Новини України Знищено ще 910 окупантів, РСЗВ та спецтехніку: втрати ворога на 16 вересня
16 вересня, 07:32
3

Знищено ще 910 окупантів, РСЗВ та спецтехніку: втрати ворога на 16 вересня

Дмитро Усик
Основні тези
  • За минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів, а загальні втрати російської армії перевищили 1 096 000 осіб.
  • Загальні втрати техніки Росії включають 11 184 танків, 23 274 бойових броньованих машин і 32 810 артилерійських систем.

Сили оборони України продовжують стримувати російський натиск. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

При цьому загальні втрати противника вже перевищили 1 096 000 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень 

Які втрати Росії станом на 15 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 096 430 (+910) осіб;
  • танків – 11 184 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 274 (+5);
  • артилерійських систем – 32 810 (+26);
  • РСЗВ – 1490 (+2);
  • засобів ППО – 1217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59 719 (+310);
  • крилатих ракет – 3718 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ – 61 770 (+72);
  • спеціальної техніки – 3965 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про втрати Росії: останні новини

  • 15 вересня ГУР опублікувало перехоплення, у якому росіянка розповідала про свого родича-окупанта. З її розмови стало відомо, що з одного зводу у 25 осіб на фронті вижили лише двоє.

  • Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів, що росіяни вдаються до дивних дій, аби вберегти своє життя. Окупанти ховаються у чорні пакети (заздалегідь), і намагаються рухатися в бік українських позицій.

  • Черняк також зазначив, що окупантам доводиться вести бойові дії у доволі важких умовах. Ворог має проблеми з логістикою – банально нестача їжі та води на важкодоступних позиціях. А от з стрілецькою зброєю, мінометами, артилерією нестачі точно немає.