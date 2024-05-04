Заяви Макрона про можливість введення військ НАТО підвищують напругу, – міністр оборони Італії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетт заявив, що італійські війська не будуть втручатися у конфлікт в Україні. Водночас він вважає, що заяви Макрона щодо введення західних військ, створюють напругу.

За його словами, нашій державі потрібно допомагати, щоб уникнути розширення конфлікту, однак Крозетт не хоче підвищувати напруженість. Як зазначив політик, Італія шукає будь-які форми діалогу, але не буде вводити війська.

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Позиція Італії

Гвідо Крозетт заявив, що позиція Італії лишається незмінно. Країна переконана, що Україні потрібно допомагати – й вона робить це. Однак міністр оборони наголосив, Італія виключає пряме втручання військових у війну.

Тому що, на відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на прямі військові інтервенції, поза межами того, що передбачено законами і Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН,

– вказав міністр.

На думку Гвідо Крозетт, гіпотетичне втручання у війну в Україні не є таким випадком, ба більше – воно б "спровокувало б подальше розкручування конфлікту". Тобто умов для прямого втручання італійських військ немає. В той самий час Крозетт назвав заяви Макрона щодо можливості введення західних військ такими, що "підвищують напругу".

Я не засуджую президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об’єктивно нагнітають напругу,

– заявив він.

Що відомо про заяви Макрона