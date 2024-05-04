Заявления Макрона о возможности ввода войск НАТО повышают напряжение, – министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетт заявил, что итальянские войска не будут вмешиваться в конфликт в Украине. В то же время он считает, что заявления Макрона о введении западных войск, создают напряжение.

По его словам, нашему государству нужно помогать, чтобы избежать расширения конфликта, однако Крозетт не хочет повышать напряженность. Как отметил политик, Италия ищет любые формы диалога, но не будет вводить войска.

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Позиция Италии

Гвидо Крозетт заявил, что позиция Италии остается неизменной. Страна убеждена, что Украине нужно помогать – и она делает это. Однако министр обороны подчеркнул, Италия исключает прямое вмешательство военных в войну.

Потому что, в отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямые военные интервенции, вне того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН,

– указал министр.

По мнению Гвидо Крозетт, гипотетическое вмешательство в войну в Украине не является таким случаем, более того – оно бы "спровоцировало бы дальнейшее раскручивание конфликта". То есть условий для прямого вмешательства итальянских войск нет. В то же время Крозетт назвал заявления Макрона о возможности введения западных войск такими, что "повышают напряжение".

Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, которые объективно нагнетают напряжение,

– заявил он.

Что известно о заявлениях Макрона