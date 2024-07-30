Нарцисизм, зухвалість і страх: портрет підозрюваного у вбивстві Фаріон від клінічного психолога

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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон наразі в епіцентрі уваги українського медіапростору. Резонансна не лише справа, а й поведінка 18-річного В'ячеслава Зінченка. Під час затримання та на суді він виглядав максимально спокійно та впевнено: усмішка, демонстрація язика, зухвалі відповіді.

Про що може говорити така поведінка? Чи є вона істинною, чи навпаки – це маска, за якою ховаються страх та невпевненість? Чому підозрюваний намагається втекти від прямих відповідей і що означають фрази на кшталт "час покаже". Про це 24 Канал розпитав у клінічної психологині Ярослави Євтищенко.

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Портрет підозрюваного у вбивстві Фаріон

За інформацією ЗМІ, підозрюваний – 18-річний хлопець, футболіст-юніор, який закінчив навчання з управління дронами. Знайомі та батьки кажуть, хлопець неконфліктний і добрий, не здатний на вбивство.

За даними слідства, стріляв з небойової зброї з дистанції близько 2 метрів. За час перебування в місті, де проживає жертва, змінив 3 житла.

Мав яскравий зовнішній вигляд у моменти фіксації камерами спостереження: капелюх, який легко запам'ятати, окуляри та червона кофта,

– звертає увагу психологиня.



Підозрюваний у вбивстві Фаріон у день вчинення злочину / Фото МВС

Постріл з близької відстані: про що це свідчить

За словами психологині, є декілька загальних припущень, які можуть характеризувати такі дії.

Перше – це об'єктивація жертви, тобто вона сприймається як об'єкт, а не жива людина з почуттями.

Ярослава Євтищенко Клінічний психолог Висока агресивність також може появлятись у близькому контакті до жертви з метою вчинення пострілу. Особи з такою поведінкою можуть мати високий рівень агресії та низький контроль над нею. Їм характерні безжальність чи холоднокровність.

Психологиня наголошує, що певна сформована навичка, впевненість та технічність у виконанні дій, як у випадку вбивства Фаріон, розглядається не як імпульсивна конфліктна ситуація, а як спланована діяльність.

Демонстративна поведінка на допиті та в суді

Ярослава Євтищенко проаналізувала поведінкові особливості, які можна простежити з опублікованих відео.

Вислів "Час покаже"

Аналіз: цей вислів може свідчити про відсутність каяття або про спробу уникнути відповідальності. Він також може бути проявом зневаги до ситуації та суду загалом.

цей вислів може свідчити про відсутність каяття або про спробу уникнути відповідальності. Він також може бути проявом зневаги до ситуації та суду загалом. Психологічний портрет: можливо, у підозрюваного є нарцисичні риси, що виражаються в демонстрації байдужості та зневаги до оточення.

Самозаспокоюючі речі під час судового засідання:

Аналіз: перебирання справи, пиття води, схрещування рук і демонстративне позіхання можуть свідчити про високу напругу і спроби самозаспокоїтися.

перебирання справи, пиття води, схрещування рук і демонстративне позіхання можуть свідчити про високу напругу і спроби самозаспокоїтися. Психологічний портрет: це може вказувати на внутрішню тривожність, можливо, навіть через страх перед покаранням або нездатність контролювати свої емоції в стресовій ситуації.



Підозрюваний перечитував матеріали справи у суді / Фото "Радіо Свобода"

Планування та маскування:

Аналіз: вбивство було заплановане, підозрюваний надсилав речі поштою, але набір був яскравим і дивним для маскування. Це свідчить про певну невідповідність у його плануванні.

вбивство було заплановане, підозрюваний надсилав речі поштою, але набір був яскравим і дивним для маскування. Це свідчить про певну невідповідність у його плануванні. Психологічний портрет: можливо, підозрюваний має схильність до імпульсивних дій або недооцінює значення маскування, що може свідчити про його молодість та недосвідченість.



Підозрюваний передав Новою поштою речі для маскування / Фото МВС

Спостереження за жертвою:

Аналіз: підозрюваний вивчив пересування жертви, після злочину спокійно повернувся на потязі додому. Проте не звернув увагу на розташування камер спостереження.

підозрюваний вивчив пересування жертви, після злочину спокійно повернувся на потязі додому. Проте не звернув увагу на розташування камер спостереження. Психологічний портрет: поведінка свідчить про певну самовпевненість і недооцінку деталей. Можливо, він відчував себе невразливим або мав недостатній рівень обережності.

Поведінка у залі суду:

Аналіз: відповіді підозрюваного були зухвалими, але захисними. Поза – закритою, але з демонстрацією вільності.

Демонстрація язика, швидке переміщення очей, коса усмішка та демонстративне позіхання.

відповіді підозрюваного були зухвалими, але захисними. Поза – закритою, але з демонстрацією вільності. Демонстрація язика, швидке переміщення очей, коса усмішка та демонстративне позіхання. Психологічний портрет: це може свідчити про глибоку невпевненість у собі, яка ховається під маскою зухвалості та демонстративної байдужості.

Його поведінка може бути спробою приховати справжні емоції та страхи,

– наголошує психологиня.

Мовлення та словниковий запас:

Аналіз: мовлення підозрюваного було обмеженим, що може свідчити про недостатній рівень освіти або обмежене коло спілкування. Висловлювання про інтерес до психології можуть бути спробою показати себе більш розумним та обізнаним.

мовлення підозрюваного було обмеженим, що може свідчити про недостатній рівень освіти або обмежене коло спілкування. Висловлювання про інтерес до психології можуть бути спробою показати себе більш розумним та обізнаним. Психологічний портрет: можливо, підозрюваний має обмежений кругозір, що впливає на його здатність до критичного мислення та планування.

Ярослава Євтищенко Клінічний психолог Підозрюваний має риси, що вказують на поєднання самовпевненості та внутрішньої недосформованості особистості, добре піддається впливу. Його поведінка може бути захисною реакцією на стрес та страх. Підозрюваному характерні нарцисичні риси, демонстравна поведінка та недосвідченість. Можливо, у нього є схильність до імпульсивних дій та поверхневого анлізу ситуацій, що могли призвести до помилок у плануванні та виконанні злочину.

Підозрюваний намагався поводитися самовпевнено на суді: дивіться відео

Психологиня в підсумку зауважила, що не може характеризувати особу, яка на відео, як спокійну чи врівноважену.

З навичками демонстрації, так. Зухвальства – так. При цьому поведінка хлопця вказує, що він перебуває в стані напруги, хоча не здається розгубленим чи спантеличеним. Судячи з кадрів з залу суду, психіка хлопця не є сформованою, а тип нервової системи досить нестійкий,

– додає Ярослава Євтищенко.

Довідково. Головним підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон, яке сталось 19 липня, є 18-річний В'ячеслав Зінченко. Його затримали 25 липня, у той же день йому оголосили про підозру. 26 липня Галицький райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного – арешт на 60 діб без права на заставу.

Офіційно слідство не називає ім'я підозрюваного, та очільник МВС Ігор Клименко підтвердив, що озвучене в ЗМІ ім'я затриманого відповідає дійсності. У суді юнак також сам назвав своє повне ім'я – Зінченко В'ячеслав Федорович – і дату народження – 3 квітня 2006 року.



В'ячеслав Зінченко не визнає вини у вбивстві Фаріон / Фото Getty Images

Ідеологічні погляди Зінченка

OSINT-аналітики попередньо з'ясували, що 18-річний В'ячеслав Зінченко був підписаний на численні ультраправі групи, зокрема й російські, а також залишав антисемітські коментарі.

У січні 2024 року юнак згадував у дописах про російське неонацистське угруповання NS/WP, що нібито взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.

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Правоохоронці повідомили, що під час слідства виявили, що підозрюваний міг готувати й інші замахи на життя публічних діячів. Зокрема, у його телефоні знайшли історії пошуку місць перебування депутатів, у тому числі проросійських. Інформацію він шукав 21 липня, тобто через 2 дні після вбивства Ірини Фаріон.

Підозрюваний написав прощальний лист на випадок, якщо піде щось не так, але його не відправив. В записах підозрюваного зазначається, що він не хотів розповідати рідним, особливо батькові, не тому, що не довіряє їм, а щоб в них не було проблем.