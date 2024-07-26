Підозрюваного затримали у Дніпрі 25 липня, туди він прибув поїздом. За інформацією слідства, хлопець усвідомлював, що щось може піти не так і готувався до цього.

До теми У МВС показали кулю, яку знайшли на місці вбивства Фаріон

Підозрюваний підготував прощальний лист

Під час брифінгу голови МВС повідомили, що ймовірний стрілець міг готувати наступну операцію, тобто новий злочин. Він уже відійшов від того, що скоїв.

Хід своїх думок він виклав у листі, що також є важливою рисою його психологічного портрета.

Це ми називаємо останній прощальний лист. Не можемо показати все, що там є, але якщо коротко, то він для себе розумів, що щось може піти не так, і тому готував такий текст,

– сказали на брифінгу.

Відомо, що підозрюваний так і не відправив листа.

Прощальний лист підозрюваного / Міністерство внутрішніх справ