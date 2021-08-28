"Я все більше ненавидів цю країну": історії кримчан, в яких Росія забрала дім

Родина львівського підприємця Артема Соханя все життя жила у Криму. Оскільки мама була вчителькою російської мови та літератури, то дитинство і юність він зростав на російській культурі.

Його родина була проукраїнських поглядів. Але, як зізнався Сохань, український патріотизм на окупованому Росією півострові вітали не всі. Після окупації Росії, чоловік захотів виїхати з Криму: "З кожним днем я все більше ненавидів цю країну".

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Михайло Джамаль посварився з рідними

Власник будівельного бізнесу Михайло Джамаль – із Севастополя, грек за походженням. Втекти з Криму йому допоміг колишній офіцер контррозвідки, який зламав присягу і перейшов на бік Росїі. Джамаль до останнього не вірив, що Росія окупує Крим. Через свої погляди він посварився з рідними.

Ельміру Катакі не підтримали друзі

Кримськотатарська вишивальниця Ельміра Катакі – мати трьох дітей. До окупації у Криму надавала юридичні послуги. Виїхала з півострова, бо не витримала російської пропаганди. Її друзі та рідні не підтримали переїзд. Дехто вважає її зрадницею, а дехто підтримує думку, що кримські татари повинні жити на півострові.

Історія Олександра Гуляєва

Корінний кримчанин Олександр Гуляєв виховувався у комуністичній ідеології і все життя говорив російською. З дитинства йому закладали погляди, що всі нації однакові та рівні. Наразі він власник видавництва "Друкарик", а до Криму повертатись не має наміру.

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