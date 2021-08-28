"Я все больше ненавидел эту страну": истории крымчан, у которых Россия забрала дом

Семья Львовского предпринимателя Артема Соханя всю жизнь жила в Крыму. Поскольку мама была учительницей русского языка и литературы, то детство и юность он рос на русской культуре.

Его семья была проукраинских взглядов. Но, как признался Сохань, украинский патриотизм на оккупированном Россией полуострове приветствовали не все. После оккупации России, мужчина захотел уехать из Крыма: "с каждым днем я все больше ненавидел эту страну".

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Михаил Джамаль поссорился с родными

Владелец строительного бизнеса Михаил Джамаль – из Севастополя, грек по происхождению. Бежать из Крыма ему помог бывший офицер контрразведки, который сломал присягу и перешел на сторону России. Джамаль до последнего не верил, что Россия оккупирует Крым. Из-за своих взглядов он поссорился с родными.

Эльмиру Катаки не поддержали друзья

Крымскотатарская вышивальщица Эльмира Катаки – мать троих детей. До оккупации в Крыму оказывала юридические услуги. Выехала с полуострова, потому что не выдержала российской пропаганды. Ее друзья и родные не поддержали переезд. Некоторые считают ее предательницей, а некоторые поддерживают мнение, что крымские татары должны жить на полуострове.

История Александра Гуляева

Коренной крымчанин Александр Гуляев воспитывался в коммунистической идеологии и всю жизнь говорил по-русски. С детства ему закладывали взгляды, что все нации одинаковы и равны. Сейчас он владелец издательства "Друкарик", а в Крым возвращаться не намерен.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" за 28 августа: смотрите видео 24 канала