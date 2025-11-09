Ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною, – МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними під час "воєнного конфлікту".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?

У МАГАТЕ заявили, що дві діючі атомні електростанції – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після нічної атаки на електропідстанцію, критично важливу для ядерної безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на необхідності стриманості, щоб зберегти ядерну безпеку та запобігти аварії з серйозними радіаційними наслідками.

Згодом у МАГАТЕ також прокоментували ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Зокрема, там повідомили, що вперше за декілька місяців станція отримала резервне електроживлення: АЕС під'єднали до мережі по лінії 330 кВ.

За словами Рафаеля Гроссі, відновлення лінії "Феросплавна-1" стало вирішальним кроком для ядерної безпеки.

Росіяни завдали масованого удару: що відомо?