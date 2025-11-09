Ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною, – МАГАТЕ
- МАГАТЕ заявило, що ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною через війну, а Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електроенергії.
- Запорізька АЕС вперше за декілька місяців отримала резервне електроживлення, підключившись до мережі по лінії 330 кВ.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними під час "воєнного конфлікту".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
У МАГАТЕ заявили, що дві діючі атомні електростанції – Хмельницька та Рівненська – були змушені знизити виробництво електроенергії після нічної атаки на електропідстанцію, критично важливу для ядерної безпеки.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на необхідності стриманості, щоб зберегти ядерну безпеку та запобігти аварії з серйозними радіаційними наслідками.
Згодом у МАГАТЕ також прокоментували ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Зокрема, там повідомили, що вперше за декілька місяців станція отримала резервне електроживлення: АЕС під'єднали до мережі по лінії 330 кВ.
За словами Рафаеля Гроссі, відновлення лінії "Феросплавна-1" стало вирішальним кроком для ядерної безпеки.
Росіяни завдали масованого удару: що відомо?
У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Під час обстрілу росіяни били по енергетичних підстанціях, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Згодом в МЗС заявили, що це були не випадкові, а добре сплановані удари.
Україна також заявила про необхідність термінового засідання Ради керівників МАГАТЕ, щоб якнайшвидше відреагувати на можливі ризики.