Днями у Росії заявили, що стикаються з "колосальними загрозами" з боку Заходу. Саме через це, за словами росіян, вони потребують оновлення своїх ядерних можливостей.

Щоправда, звідки саме надходять "загрози" із Заходу там не уточнили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що кажуть у Росії про свій "ядерний щит"?

Про невідомі "загрози" почав говорити генеральний директор Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексій Ліхачов.

Поточна геополітична ситуація – це час колосальних загроз існуванню нашої країни. Тому ядерний щит, який також є мечем, є гарантією нашого суверенітету,

– заявив він.

Ліхачов додав, що Росія розуміє, що її "ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки". Які саме оновлення очікують програму, він не уточнив.

У Fox News зауважують, що нові ядерні заяви у Росії прозвучали менш ніж через тиждень після того, як Путін і Трамп мали зустріч на Алясці. Зазначається, що залишається незрозумілим, чому Ліхачов зробив коментарі щодо російської ядерної програми саме зараз.

"Експерти з безпеки б'ють на сполох щодо ескалації ядерних розробок Китаю, Росія та США разом продовжують володіти 90% світового ядерного арсеналу", – наголошують у виданні.

До того ж ще у 2023 році Росія вийшла з останнього двостороннього договору зі США щодо контролю над ядерною зброєю.

Наразі Китай, Росія і США мають приблизно 90% світового ядерного арсеналу. Росіяни мають у своєму розпорядженні майже 4400 ядерних боєголовок, понад 1500 з яких – "стратегічно розгорнуті", а США понад 3700 боєголовок та 1400 відповідно.

"Хоча ядерне роззброєння було головною міжнародною метою після закінчення холодної війни, траєкторія цієї політики залишається сумнівною, оскільки відносини між Вашингтоном і Москвою знову стали нестабільними на тлі війни Путіна в Україні та його стрімкого розвитку відносин з президентом Китаю Сі Цзіньпіном", – зауважують у Fox News.

Ядерні погрози Росії: останні новини