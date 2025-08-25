Щоправда, звідки саме надходять "загрози" із Заходу там не уточнили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

Що кажуть у Росії про свій "ядерний щит"?

Про невідомі "загрози" почав говорити генеральний директор Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексій Ліхачов.

Поточна геополітична ситуація – це час колосальних загроз існуванню нашої країни. Тому ядерний щит, який також є мечем, є гарантією нашого суверенітету,

– заявив він.

Ліхачов додав, що Росія розуміє, що її "ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки". Які саме оновлення очікують програму, він не уточнив.

У Fox News зауважують, що нові ядерні заяви у Росії прозвучали менш ніж через тиждень після того, як Путін і Трамп мали зустріч на Алясці. Зазначається, що залишається незрозумілим, чому Ліхачов зробив коментарі щодо російської ядерної програми саме зараз.

"Експерти з безпеки б'ють на сполох щодо ескалації ядерних розробок Китаю, Росія та США разом продовжують володіти 90% світового ядерного арсеналу", – наголошують у виданні.

До того ж ще у 2023 році Росія вийшла з останнього двостороннього договору зі США щодо контролю над ядерною зброєю.

Наразі Китай, Росія і США мають приблизно 90% світового ядерного арсеналу. Росіяни мають у своєму розпорядженні майже 4400 ядерних боєголовок, понад 1500 з яких – "стратегічно розгорнуті", а США понад 3700 боєголовок та 1400 відповідно.

"Хоча ядерне роззброєння було головною міжнародною метою після закінчення холодної війни, траєкторія цієї політики залишається сумнівною, оскільки відносини між Вашингтоном і Москвою знову стали нестабільними на тлі війни Путіна в Україні та його стрімкого розвитку відносин з президентом Китаю Сі Цзіньпіном", – зауважують у Fox News.

