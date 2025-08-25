Правда, откуда именно поступают "угрозы" с Запада там не уточнили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Ядерный реактор на Луне: кто выиграет новые космические гонки – Китай или США
Что говорят в России о своем "ядерном щите"?
О неизвестных "угрозах" начал говорить генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
Текущая геополитическая ситуация – это время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, который также является мечом, является гарантией нашего суверенитета,
– заявил он.
Лихачев добавил, что Россия понимает, что ее "ядерный щит должен только совершенствоваться в ближайшие годы". Какие именно обновления ожидают программу, он не уточнил.
В Fox News отмечают, что новые ядерные заявления в России прозвучали менее чем через неделю после того, как Путин и Трамп встретились на Аляске. Отмечается, что остается непонятным, почему Лихачев сделал комментарии по российской ядерной программе именно сейчас.
"Эксперты по безопасности бьют тревогу относительно эскалации ядерных разработок Китая, Россия и США вместе продолжают владеть 90% мирового ядерного арсенала", – отмечают в издании.
К тому же еще в 2023 году Россия вышла из последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием.
Сейчас Китай, Россия и США имеют примерно 90% мирового ядерного арсенала. Россияне имеют в своем распоряжении почти 4400 ядерных боеголовок, более 1500 из которых – "стратегически развернутые", а США более 3700 боеголовок и 1400 соответственно.
"Хотя ядерное разоружение было главной международной целью после окончания холодной войны, траектория этой политики остается сомнительной, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой снова стали нестабильными на фоне войны Путина в Украине и его стремительного развития отношений с президентом Китая Си Цзиньпином", – отмечают в Fox News.
Ядерные угрозы России: последние новости
Путин и ряд других российских чиновников в пятницу, 22 августа, приехали в закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России.
Сообщая об этом, росСМИ напоминали о недавнем заявлении Дональда Трампа, что очень трудно, "если вообще возможно", выиграть войну, при этом не атакуя страну-захватчика.
Именно во время визита в Саров российский диктатор в очередной раз напомнил о "ядерном щите", благодаря которому Россия "развивается" и имеет "военное преимущество" в северных широтах.
Кроме того, 13 августа сообщалось о росте активности на полигоне Панково, где Россия могла готовиться к испытанию новой крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерным зарядом. Но официальные ведомства США и России тогда воздержались от комментариев.