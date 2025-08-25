Правда, откуда именно поступают "угрозы" с Запада там не уточнили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что говорят в России о своем "ядерном щите"?

О неизвестных "угрозах" начал говорить генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

Текущая геополитическая ситуация – это время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, который также является мечом, является гарантией нашего суверенитета,

– заявил он.

Лихачев добавил, что Россия понимает, что ее "ядерный щит должен только совершенствоваться в ближайшие годы". Какие именно обновления ожидают программу, он не уточнил.

В Fox News отмечают, что новые ядерные заявления в России прозвучали менее чем через неделю после того, как Путин и Трамп встретились на Аляске. Отмечается, что остается непонятным, почему Лихачев сделал комментарии по российской ядерной программе именно сейчас.

"Эксперты по безопасности бьют тревогу относительно эскалации ядерных разработок Китая, Россия и США вместе продолжают владеть 90% мирового ядерного арсенала", – отмечают в издании.

К тому же еще в 2023 году Россия вышла из последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием.

Сейчас Китай, Россия и США имеют примерно 90% мирового ядерного арсенала. Россияне имеют в своем распоряжении почти 4400 ядерных боеголовок, более 1500 из которых – "стратегически развернутые", а США более 3700 боеголовок и 1400 соответственно.

"Хотя ядерное разоружение было главной международной целью после окончания холодной войны, траектория этой политики остается сомнительной, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой снова стали нестабильными на фоне войны Путина в Украине и его стремительного развития отношений с президентом Китая Си Цзиньпином", – отмечают в Fox News.

