Залякують Захід: чи постраждає Білорусь від розміщення російської ядерної зброї

Кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. За його словами, до 1 липня буде завершене будівництво сховища для її зберігання.

Країни Балтії та Польща дещо переживають з цього приводу. Але превентивно бити по Білорусі ніхто не буде. Це можливо лише у тому випадку, коли будуть точно впевнені, що ядерна зброя готується до запуску. Про це 24 Каналу сказав журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.

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Застосування ядерної зброї – нешвидкий процес. Вона має відповідні умови зберігання, транспортування тощо. Майже усі переміщення відстежуються.

"Можливо, на етапі перед запуском щось і зроблять. Але превентивно ніхто ні по кому бити не буде", – переконаний журналіст.

Усе для залякування Заходу

Як відзначає Бурлаков, у Білорусі є щонайменше 20 центральних сховищ. Вони переважно розташовуються біля аеродромів дальньої авіації, їх приблизно 8. Усі вони розташовані на заході Білорусі, щоб залякувати Захід. Якщо говорити про нове сховище, його швидко не побудують. Хіба що тільки воно не будувалося заздалегідь.

Так, влітку 2022 року у білоруських медіа йшлося про відновлення кількох радянських ракетних шахт. Можливо, їх саме тоді почали відновлювати.

Але мені не віриться, що за три місяці вони збудують такий важливий стратегічний об'єкт. Він або був готовий, або готувався дуже давно. Це все призначено для залякування Заходу, тоді воно має бути розташоване у західній частині країни,

– вважає журналіст-міжнародник.

Варто згадати також російські "Іскандери", які віддали Білорусі. Вони стоять у Брестській області – це кордон з Польщею та Україною.

Вони лякають цим дуже давно. Це насправді велика справа – перевезти тактичну ядерну зброю. Потрібно дотриматися купи всяких речей. І ракети ці старі, ніхто не знає, що буде, коли їх дістануть,

– акцентує Бурлаков.

Білоруська пропаганда здебільшого говорить про те, що "Варшаву та Вільнюс – в потерть". Саме цим вони й залякують – близькістю до кордону й точок запуску, тому що, як відомо, будь-яка система ППО неідеальна.

За словами журналіста, Білорусь постраждає у випадку реакції. Якщо побачать, що усе йде до застосування ядерних ракет, по місцях запуску можуть відпрацювати конвенційною зброєю. "Ядеркою по Білорусі ніхто бити не буде", – запевняє Бурлаков.

Хоча, додає журналіст-міжнародник, думки експертів розділилися. Одні кажуть, що вдарять по місцях запуску у Білорусі, інші вважають, що немає сенсу цього робити, тому що центр прийняття рішень у Кремлі. "Можна бити там, де є Путін. Я впевнений, що розвідки знають, де він перебуває насправді", – підсумував Олексій Бурлаков.

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Куди можуть привезти ядерну зброю