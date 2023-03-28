Запугивают Запад: пострадает ли Беларусь от размещения российского ядерного оружия

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, до 1 июля будет завершено строительство надлежащего хранилища.

Страны Балтии и Польша несколько переживают по этому поводу. Но превентивно бить по Беларуси никто не будет. Это возможно только в том случае, если будут точно уверены, что ядерное оружие готовится к запуску. Об этом 24 Каналу сказал журналист-международник Алексей Бурлаков.

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Применение ядерного оружия – небыстрый процесс. Оно имеет соответствующие условия хранения, транспортировки и т.д. Практически все перемещения отслеживаются.

"Возможно, на этапе перед запуском что-то и сделают. Но превентивно никто ни по кому бить не будет", – убежден журналист.

Все для устрашения Запада

Как отмечает Бурлаков, в Беларуси есть не менее 20 центральных хранилищ. Они преимущественно располагаются у аэродромов дальней авиации, их примерно 8. Все они расположены на западе Беларуси, чтобы запугать Запад. Если говорить о новом хранилище, его быстро не построят. Если только оно не строилось заранее.

Так, летом 2022 года в белорусских медиа говорилось о восстановлении нескольких советских ракетных шахт. Возможно, их именно тогда начали восстанавливать.

Но мне не верится, что за три месяца они построят такой важный стратегический объект. Он либо был готов, либо готовился очень давно. Это все предназначено для устрашения Запада, тогда оно должно быть расположено в западной части страны,

– считает журналист-международник.

Следует упомянуть также российские "Искандеры", которые отдали Беларуси. Они стоят в Брестской области – это граница с Польшей и Украиной.

Они пугают этим очень давно. Это действительно большое дело – перевезти тактическое ядерное оружие. Нужно соблюсти кучу всяких вещей. И ракеты эти старые, никто не знает, что будет, когда их достанут,

– акцентирует Бурлаков.

Белорусская пропаганда в большинстве своем говорит о том, что "Варшаву и Вильнюс – в труху". Именно этим они и запугивают – близостью к границе и точкам запуска, потому что, как известно, любая система ПВО неидеальна.

По словам журналиста, Беларусь пострадает в случае реакции. Если увидят, что все идет к применению ядерных ракет, то по местам запуска могут отработать конвенционным оружием. "Ядеркой по Беларуси никто бить не будет", – уверяет Бурлаков.

Хотя, добавляет журналист-международник, мнения экспертов разделились. Одни говорят, что ударят по местам запуска в Беларуси, другие считают, что нет смысла этого делать, потому что центр принятия решений в Кремле. "Можно бить там, где есть Путин. Я уверен, что разведки знают, где он находится на самом деле", – подытожил Алексей Бурлаков.

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