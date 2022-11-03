"Пітерські понти": Ступак пояснив, чи застосують росіяни ядерну зброю

Вірогідність застосування з боку Росії ядерної зброї все ж є, адже неможливо передбачити, що на думці росіян. Однак ефект від її погроз набагато більший, ніж від застосування.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією.

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Пітерські понти

Ступак зазначив, що погрози ядерною зброєю – це пітерські понти й лякалки. Умовно Путін хоче досягнути ефекту страху у світі, аби всі країни змусили Україну здатись. Однак ефективність від застосування ядерної зброї, брудної бомби тощо – фактично нульова.

Брудна бомба – зараження мінімальне на невеликій території. Незрозуміло кому це вигідно взагалі. Навіть хімічна зброя ефективніша, ніж брудна бомба,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Ядерна зброя проти цивільних і військових

Він продовжив, що згадуючи Хіросіму, де застосували ядерну зброю й де все знесло, там була дерев'яна забудова. Кам'яна церква вистояла і стоїть досі. Тобто, в умовах цивільного міста кам'яні й цегляні забудови стримають вибухову хвилю, але, звісно, там буде епіцентр.

"Наші військові не стоять у полі всі разом з HIMARS, з боєприпасами, з гаубицями й чекають ядерну зброю. Балістична російська зброя перебуває під повним контролем США, й щойно там відкриються ракетні шахти тощо, ми одразу будемо повідомлені", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

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Тактична ядерна зброя

За його словами, термін "тактична ядерна зброя" був вигаданий за часів СРСР, аби розмежувати міжконтинентальні ракети й усі інші. Тоді взагалі проводилось дуже багато випробувань, і ядерну боєголовку кріпили на снаряди до гаубиць, міни, торпеди тощо. Є вірогідність її використання, але ефективності в неї – трохи більше, ніж у брудної бомби.

Ядерна зброя не принесе Путіну жодної користі. Ядерна зброя передбачає неможливість її використання. Наявність – так, погрози – так, але ні в якому разі не використання,

– підкреслив Ступак.

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