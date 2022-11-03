"Питерские понты": Ступак объяснил, применят ли россияне ядерное оружие

Вероятность применения со стороны России ядерного оружия все же есть, ведь невозможно предположить, что на уме россиян. Однако эффект от ее угроз гораздо больше, чем от применения.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, что Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией.

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Питерские понты

Ступак отметил, что угрозы ядерным оружием – это питерские понты и страшилки. Условно Путин хочет добиться эффекта страха в мире, чтобы все страны заставили Украину сдаться. Однако эффективность применения ядерного оружия, грязной бомбы и т.п. – фактически нулевая.

Грязная бомба – минимальное заражение на небольшой территории. Непонятно кому это выгодно вообще. Даже химическое оружие более эффективно, чем грязная бомба,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Ядерное оружие против гражданских и военных

Он продолжил, что, вспоминая Хиросиму, где использовали ядерное оружие и где все снесло, то там была деревянная застройка. Каменная церковь выстояла и стоит по сей день. То есть в условиях гражданского города каменные и кирпичные застройки сдержат взрывную волну, но, конечно, будет эпицентр.

"Наши военные не стоят в поле все вместе с HIMARS, с боеприпасами, с гаубицами и ждут ядерного оружия. Баллистическое российское оружие находится под полным контролем США, и как только там откроются ракетные шахты и т.д., нам сразу сообщат", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

Ступак объяснил, применят ли россияне ядерное оружие: смотрите видео

Тактическое ядерное оружие

По его словам, термин "тактическое ядерное оружие" был придуман при СССР, чтобы разграничить межконтинентальные ракеты и все остальные. Тогда вообще проводилось очень много испытаний, и ядерную боеголовку крепили на снаряды к гаубицам, минам, торпедам и т.д. Есть вероятность ее использования, но эффективности у нее – чуть больше, чем у грязной бомбы.

Ядерное оружие не принесет Путину никакой пользы. Ядерное оружие подразумевает невозможность его использования. Наличие – да, угрозы – да, но ни в коем случае не использование,

– подчеркнул Ступак.

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