Понад 60 винищувачів піднімуться в небо над Західною Європою: НАТО починає ядерні навчання

Сьогодні, 14 жовтня, НАТО розпочинають свої щорічні ядерні навчання. Відомо, що у них візьмуть участь понад 60 літаків, які здійснять тренувальні польоти над Західною Європою.

Ядерні навчання Steadfast Noon триватимуть два тижні. За словами генсека Марка Рютте, ці навчання є важливим випробуванням ядерного стримування Альянсу. Вони надсилають чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме всіх своїх членів.

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Що відомо про ядерні навчання НАТО

Ядерні навчання НАТО проводять щороку у жовтні. У Steadfast Noon беруть участь 2000 військовослужбовців з восьми авіабаз. До тренувань залучаються літаки різних типів, які здатні нести ядерну зброю: бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки, які ведуть розвідку та радіоелектронну боротьбу. Відомо, що 13 членів Альянсу надішлють літаки для участі в навчаннях.

Цьогоріч польоти відбудуться переважно над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією та Північним морем. Ці країни обрані для проведення навчань недаремно, адже там США зберігають свою ядерну зброю.

У Бельгії – на авіабазі Kleine Brogel, у Нідерландах – на Volkel, у Британії – на Lakenheath. Серед переліку "ядерних" авіабаз фігурує Büchel та Ramstein у Німеччині, Aviano та Ghedi в Італії, а також турецька Incirlik.

Зазначимо, що цьогоріч з 1 червня, носіями ядерного озброєння у повітряних силах Нідерландів стали виключно F-35. Ці винищувачі п'ятого покоління перебрали цю задачу у F-16, які виводяться з експлуатації. Окрім того, у таких навчаннях з боку США традиційно беруть участь стратегічні бомбардувальники, B-52, B-1 і B-2, але про їхню участь у повідомленні нічого не сказано.

Зверніть увагу! У Defence Express підкреслюють, для ядерних ударів з авіації в Альянсі мають бути використані вільнопадаючі бомби типу B61. Втім, використання цих бомб є застарілим. На практиці це була б дуже ризикована операція із проникненням на значну глибину тилу Росії. Тобто здійснення повітряного рейду для використання ядерного озброєння та повернення додому. На думку експертів, було б логічно створити для тактичної авіації ракети з ядерними боєприпасом, яку можливо буде запускати з безпечної відстані. На Заході таким шляхом пішла лише одна країна – Франція. Ще у 80-х була створена ядерна ASMP з дальністю 300, а потім 600 кілометрів. Зараз на її заміну створюється гіперзвукова ASN4G з дальністю у 1000 кілометрів.