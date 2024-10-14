Более 60 истребителей поднимутся в небо над Западной Европой: НАТО начинает ядерные учения

Сегодня, 14 октября, НАТО начинают свои ежегодные ядерные учения. Известно, что в них примут участие более 60 самолетов, которые совершат тренировочные полеты над Западной Европой.

Ядерные учения Steadfast Noon продлятся две недели. По словам генсека Марка Рютте, эти учения являются важным испытанием ядерного сдерживания Альянса. Они посылают четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать всех своих членов.

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Что известно о ядерных учениях НАТО

Ядерные учения НАТО проводят ежегодно в октябре. В Steadfast Noon принимают участие 2000 военнослужащих из восьми авиабаз. К тренировкам привлекаются самолеты различных типов, которые способны нести ядерное оружие: бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, которые ведут разведку и радиоэлектронную борьбу. Известно, что 13 членов Альянса пришлют самолеты для участия в учениях.

В этом году полеты состоятся преимущественно над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем. Эти страны выбраны для проведения учений недаром, ведь там США хранят свое ядерное оружие.

В Бельгии – на авиабазе Kleine Brogel, в Нидерландах – на Volkel, в Великобритании – на Lakenheath. Среди перечня "ядерных" авиабаз фигурирует Büchel и Ramstein в Германии, Aviano и Ghedi в Италии, а также турецкая Incirlik.

Отметим, что в этом году с 1 июня, носителями ядерного вооружения в воздушных силах Нидерландов стали исключительно F-35. Эти истребители пятого поколения взяли эту задачу у F-16, которые выводятся из эксплуатации. Кроме того, в таких учениях, со стороны США традиционно участвуют стратегические бомбардировщики, B-52, B-1 и B-2, но об их участии в сообщении ничего не сказано.

Обратите внимание! У Defence Express подчеркивают, что для ядерных ударов с авиации в Альянсе должны быть использованы свободнопадающие бомбы типа B61. Впрочем, использование этих бомб является устаревшим. На практике это была бы очень рискованная операция с проникновением на значительную глубину тыла России. То есть осуществление воздушного рейда для использования ядерного вооружения и возвращения домой. По мнению экспертов, было бы логично создать для тактической авиации ракеты с ядерным боеприпасом, которую можно будет запускать с безопасного расстояния. На Западе таким путем пошла только одна страна – Франция. Еще в 80-х была создана ядерная ASMP с дальностью 300, а затем 600 километров. Сейчас на ее замену создается гиперзвуковая ASN4G с дальностью в 1000 километров.