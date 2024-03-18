Ніхто не хоче перевіряти: чи підтримує Росія ядерку у робочому стані
Владімір Путін продовжує брязкати зброєю, заявляючи про те, що у Росії є сучасніша ядерна тріада, ніж в інших ядерних державах. Водночас Москва має в арсеналі найбільший запас ядерних боєголовок у світі.
Водночас виникає питання, чи ядерне озброєння в Росії перебуває в належному порядку, чи модернізується та оновлюється воно. Старший науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння та проєкту ядерного озброєння Росії Павло Подвіг сказав 24 Каналу, що перевіряти надійність російських ядерних систем на Заході не квапляться.
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Ефект буде катастрофічний
Він наголосив, що в Росії за розробкою ядерної зброї займаються підрозділи держкомпанії "Росатом". В міноборони за експлуатацію боєзарядів відповідає серйозна структура – 12 головне управління. Це доволі потужний інститут, який сформувався ще 1940 – 1950-ті роки.
Ядерний арсенал, а саме ядерні частини та боєзаряди, підтримуються в робочому стані та в належній готовності. Традиція відповідального ставлення до утримання ядерної зброї існує, і особливих сумнівів щодо цього немає,
– підкреслив старший науковий співробітник.
Водночас можна допустити, що ядерна зброя, як будь-яка система, схильна до несправностей, і немає стовідсоткової впевненості, що вона завжди добре працюватиме. Проте надійність таких систем, зокрема ракет, перебуває на рівні 95 – 98%. Щодо стану боєзарядів показник буде такий самий.
Навіть якщо уявити, що цей показник буде 50% або навіть 25%, то мало нікому не здасться. Не можна розраховувати на те, що якісь компоненти цієї системи виявляться менш надійними, ніж можна уявити,
– зазначив він.
Саме тому ніхто на Заході не хоче перевірити, чи дійсно ядерна зброя Росії перебуває в такому стані.
"Тому, що навіть за низької надійності цих систем, ефект, який призводить ядерна зброя, – катастрофічний", – впевнений Павло Подвіг.
Більше про ядерні погрози Росії
- Путін під час інтерв'ю пропагандисту Дмітрію Кисельову заявив, що готовий застосувати ядерну зброю. Проте це відбудеться за умови, якщо виникне загроза існування Росії.
- Водночас в США не скоригували власну ядерну позицію після погроз Путіна. У Вашингтоні не побачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.
- Крім того, погрози Путіна використати ядерну зброю пов'язані з його наміром у такий спосіб змусити Україну сісти за стіл переговорів.