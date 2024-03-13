Росія володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. Їх кількість становить близько 5580 одиниць.

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Арсенал ядерної зброї Росії

У виданні Reuters розповіли про кількість ядерних боєголовок, які є в наявності у Росії, а також те, хто ж здійснює контроль над ядерною зброєю країни-агресорки.

Так, серед 5580 ядерних боєголовок:

1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

Зокрема Росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких:

близько 870 на балістичних ракетах наземного базування;

близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів;

можливо, 200 на базах важких бомбардувальників.

У виданні зауважили, що під час холодної війни СРСР володів значною кількістю ядерних боєголовок. Йдеться про близько 40 тисяч, а Сполучені Штати Америки – близько 30 тисяч.

У виданні також розповіли, у яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю.

Згідно з ядерною доктриною Росії до 2020 року, вона може застосувати ядерну зброю:

у відповідь на напад на країну із застосування ядерної зброї, чи іншої зброї масового знищення;

у разі застосування звичайної зброї проти Росії, "коли саме існування держави буде поставлено під загрозу".

Хоча ядерні заяви і погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації,

– зазначила Федерація американських вчених.

Водночас додається, що у майбутньому, кількість боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, може збільшитись через те, що ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками.

У виданні також висвітлили питання, чи планує Росія ядерні випробування.

Так, там зазначили слова диктатора Владіміра Путіна, який заявляв, що Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування.

Як зазначили у Reuters, минулого року Путін підписав закон про відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. За даними Асоціації контролю над озброєннями, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році лише кілька країн випробовували ядерну зброю: востаннє випробування проводили США в 1992 році, Китай і Франція в 1996 році, Індія і Пакистан в 1998 році, Північна Корея в 2017 році.

Востаннє Радянський Союз проводив випробування в 1990 році.

Довідка. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 1996 році і ратифікований у 2000 році. США підписали документ у 1996 році, але досі не ратифікували його.

Хто віддає наказ про застосування ядерної зброї

Російський диктатор є тим, хто приймає остаточне рішення щодо застосування російської ядерної зброї. Так звана "ядерна валіза", як зазначили у виданні, завжди знаходиться при ньому. Також вважається, що такі "валізи" мають міністр оборони Росії Сергей Шойгу й голова Генерального штабу Валєрій Герасимов.

По суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу "Казбек",

– пояснюють у виданні.

Крім цього, Reuters розповіло, як облаштована ця "ядерна валіза". Згідно з кадрами одного з російських телеканалів, "валіза" має безліч кнопок. У розділі під назвою "команда" є дві кнопки: "запуск" та "скасування". Валіза активується спеціальною флешкартою.

"Якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфелі віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі", – резюмує Reuters.

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