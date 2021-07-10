Як у 1915: уряд Гаїті просить США прислати війська і навести порядок
Джерело:New York Times
Влада Гаїті просить Сполучені Штати Америки надіслати військову підтримку. Адже після вбивства президента Жовенеля Моїза країна може заглибитися у серйозну кризу.
Окрім військової допомоги, гаїтяни просять американців запровадити санкції проти осіб, які можуть бути причетними до нападу на Моїза. У США наразі ж обіцянок не озвучують.
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Гаїті просить США про допомогу
Гаїтянські правоохоронці затримали групу осіб, підозрюваних у нападі на Жовенеля Моїза, у результаті якого президент цієї країни загинув.
- І серед затриманих є двоє громадян США. Утім, вони стверджують, що були тільки "перекладачами" для учасників операції.
Водночас гаїтянські чиновники заявляють, що попросили Сполучені Штати Америки допомогти стабілізувати країну. Серед причин і те, що після смерті президента в країні виник вакуум влади, і претендентів на неї немало.
- Наразі функції глави держави взяв на себе виконувач обов'язків прем'єр-міністра Клод Жозеф.
- З іншого боку, президент за кілька днів до смерті призначив нового прем'єра – Аріеля Генрі (і той теж вважає себе керівником країни).
Яким чином, на думку влади Гаїті, військові США можуть допомогти країні
Вони мали б взяти на себе захист порту, аеропорту, складів палива та іншої ключової інфраструктури. Також було б непогано запобігти вуличним заворушенням, які й без того трусили країну останні роки.
Група, яка фінансувала найманців, хоче створити хаос у країні. Атака на запаси газу та аеропорт може бути частиною плану,
– так сказав щодо потреби Гаїті в допомозі міністр виборів Гаїті Матіас П'єр.
Також він заявив, що президент США Джо Байден та державний секретар Ентоні Блінкен обіцяли допомогти його країні.
Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, тільки що Штати скерують до Гаїті представників Федерального бюро розслідувань та Агентства національної безпеки – аби ті визначили, якої допомоги потребують гаїтяни.
США і Гаїті: коротка історична аналогія
- У 1915 році війська США вже входили до Гаїті – і теж після вбивства президента тієї країни. Хоча тоді це сталося внаслідок масових протестів, а не організованого нападу. Введення військ Штати поясняли якраз спробою відновити порядок.
- Непопулярна присутність американців на Гаїті закінчилася в 1934, але США контролювали гроші Гаїті аж до 1947 року. Не можна сказати, як свідчать дані Wikipedia, що країна після цього почала рухатися до успіху.
- І донині, станом на 2021 рік, Гаїті з населенням 11 мільйонів вважають найбіднішою країною Західної півкулі.