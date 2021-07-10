Як у 1915: уряд Гаїті просить США прислати війська і навести порядок

Влада Гаїті просить Сполучені Штати Америки надіслати військову підтримку. Адже після вбивства президента Жовенеля Моїза країна може заглибитися у серйозну кризу.

Окрім військової допомоги, гаїтяни просять американців запровадити санкції проти осіб, які можуть бути причетними до нападу на Моїза. У США наразі ж обіцянок не озвучують.

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Гаїті просить США про допомогу

Гаїтянські правоохоронці затримали групу осіб, підозрюваних у нападі на Жовенеля Моїза, у результаті якого президент цієї країни загинув.

І серед затриманих є двоє громадян США. Утім, вони стверджують, що були тільки "перекладачами" для учасників операції.

Водночас гаїтянські чиновники заявляють, що попросили Сполучені Штати Америки допомогти стабілізувати країну. Серед причин і те, що після смерті президента в країні виник вакуум влади, і претендентів на неї немало.

Наразі функції глави держави взяв на себе виконувач обов'язків прем'єр-міністра Клод Жозеф.

З іншого боку, президент за кілька днів до смерті призначив нового прем'єра – Аріеля Генрі (і той теж вважає себе керівником країни).

Яким чином, на думку влади Гаїті, військові США можуть допомогти країні

Вони мали б взяти на себе захист порту, аеропорту, складів палива та іншої ключової інфраструктури. Також було б непогано запобігти вуличним заворушенням, які й без того трусили країну останні роки.

Група, яка фінансувала найманців, хоче створити хаос у країні. Атака на запаси газу та аеропорт може бути частиною плану,

– так сказав щодо потреби Гаїті в допомозі міністр виборів Гаїті Матіас П'єр.

Також він заявив, що президент США Джо Байден та державний секретар Ентоні Блінкен обіцяли допомогти його країні.

США і Гаїті: коротка історична аналогія

У 1915 році війська США вже входили до Гаїті – і теж після вбивства президента тієї країни. Хоча тоді це сталося внаслідок масових протестів, а не організованого нападу. Введення військ Штати поясняли якраз спробою відновити порядок.

Непопулярна присутність американців на Гаїті закінчилася в 1934, але США контролювали гроші Гаїті аж до 1947 року. Не можна сказати, як свідчать дані Wikipedia, що країна після цього почала рухатися до успіху.

І донині, станом на 2021 рік, Гаїті з населенням 11 мільйонів вважають найбіднішою країною Західної півкулі.

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, тільки що Штати скерують до Гаїті представників Федерального бюро розслідувань та Агентства національної безпеки – аби ті визначили, якої допомоги потребують гаїтяни.